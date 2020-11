Les technologies interactives occupent chaque année plus de place dans nos vies. Parmi ces technologies, la réalité virtuelle ouvre la porte à une infinité d’applications. Elle est notamment beaucoup utilisée dans l’apprentissage de la conduite où elle a permis le développement de simulateurs extrêmement réalistes. Dès lors, la question se pose : est-il envisageable de passer l’examen de conduite sur simulateur dans un futur proche ?

La généralisation des expériences interactives

Au cours de ces dernières années, l’offre d’expériences interactives s’est généralisée à travers les industries. La connectivité de nos appareils, l’augmentation des vitesses de connexion et l’apparition de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle ont grandement contribué à cette généralisation. Aujourd’hui, il est possible d’assister à un match de football depuis notre maison comme si nous étions au stade. Le secteur de la mode permet l’essayage de vêtements et d’accessoires à travers nos écrans d’ordinateurs. Il est même possible pour les joueurs de casino en ligne, tel que JackpotCity, de s’asseoir à une table de blackjack, roulette ou baccarat, et de se faire distribuer les cartes par un vrai croupier, en direct, sans quitter leur salon. D’une manière ou d’une autre, nous sommes connectés en permanence.

Conduite et réalité virtuelle

Depuis plusieurs années, les simulateurs en réalité virtuelle sont de plus en plus utilisés dans l’apprentissage de la conduite. En France, un minimum de 20 heures de cours de conduite est nécessaire afin de pouvoir passer son permis de conduire. Depuis 2019, le gouvernement a autorisé que la moitié de ces heures se passent sur simulateurs. Une décision qui reflète le désir du gouvernement de réduire le coût du permis de conduire, mais aussi la confiance grandissante envers la technologie. Les simulateurs sont en effet devenus ultra réalistes. Certains sont désormais munis d’un volant à retour de force qui reproduit l’inertie dans les virages, ou encore d’un siège monté sur vérins qui reproduit la sensation d’accélération, de freinage, et parfois même de patinage. Un outil de valeur dans l’apprentissage puisqu’il libère les apprentis conducteurs de leur angoisse de la circulation réelle et leur permet de se concentrer sur les réflexes mécaniques de la conduite.

L’apparition potentielle d’un examen virtuel

La généralisation des simulateurs de conduite et leur réalisme croissant posent évidemment la question de la possible apparition d’un examen virtuel. L’idée peut paraître folle à ceux d’entre nous n’ayant jamais touché à ces simulateurs. Il est en effet difficilement concevable que des conducteurs formés de façon virtuelle soient prêts à affronter les imprévus de la circulation. Pourtant, la programmation des logiciels de simulation permet d’inclure tous types d’imprévus et d’évaluer la réponse du conducteur dans chaque situation. Dans ces simulateurs, tout est mesuré. Du temps de réaction devant l’imprévu à la fréquence d’observation du rétroviseur et l’attention aux panneaux routiers, de nombreux critères additionnels pourraient être pris en compte lors de l’évaluation. Dépourvu de l’aspect humain, ces simulateurs pourraient être des examinateurs beaucoup plus exigeants que ceux dont nous disposons aujourd’hui. Le niveau de conduite des nouveaux détenteurs de permis ne serait donc a priori pas un risque.

La technologie va continuer de grandir en importance dans nos vies. Elle est sans aucun doute un outil formidable pour l’apprentissage et la formation. Dans le cas de la conduite, l’utilisation de simulateurs permet un apprentissage constructif et sans danger pour les apprentis. On peut être pour ou contre l’utilisation de cette technologie pour le passage de l’examen final de conduite. Ces simulateurs seraient en tout cas de redoutables examinateurs et on peut facilement imaginer que ce n’est qu’une question de temps avant que l’on élargisse leur usage.

source image : Flickr