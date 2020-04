Deux semaines d’obscurité en plus pour la Formule 1

La nouvelle est tombée mardi 7 avril dernier, dans la foulée d’une réunion extraordinaire. Ainsi, après discussion entre les pouvoirs sportifs et les dirigeants des écuries de Formule 1, la période de fermeture totale des bases des équipes va être prolongée. Concrètement, ce sont donc deux semaines de plus de fermeture totale des locaux et infrastructures qui ont été décidées.

La Formule 1 en pause pendant 5 semaines

Au total, cinq semaines équivalentes à la traditionnelle trêve estivale auront été décrétées, en Formule 1 cette année. Evidemment du fait du COVID-19 et des règles de confinement imposées. cela permet aussi aux équipes -notamment celles en difficultés financières- de réduire un peu leurs dépenses. Car pendant cette pause, aucun travail de développement n’est autorisé.

« La FIA, le groupe stratégique, la commission F1 et les dix équipes ont approuvé à l’unanimité l’extension de la pause de 21 à 35 jours. Le conseil mondial du sport automobile a ratifié cette décision. »

Bien entendu, une nouvelle prolongation, à l’issue de ces deux semaines additionnelles, n’est pas à exclure. Selon les décisions qui seront prises par les différents gouvernements. Sachant que certains, comme l’Autriche, s’apprêtent à aborder la phase de déconfinement progressif.

source