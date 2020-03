MotoGP – Ducati confirme, Zarco est bien considéré pour un guidon officiel

Voilà qui remettra les choses à leurs places ! Car certains continuent de croire que Johann Zarco n’a aucune chance de rejoindre Ducati en 2021. Et s’il est vrai que le tricolore ne manque pas de rivaux, dans cette optique, l’intérêt de la direction à son égard est bien réel. Comme vient de le révéler Paolo Ciabatti sur Sky Sports.

Johann Zarco : 5 courses de MotoGP pour convaincre Ducati ?

Oui, Ducati envisage sérieusement Johann Zarco, en vue de piloter une Ducati officielle la saison prochaine. Mais il n’est pas le seul à postuler…Car Jack Miller, Danilo Petrucci et Pecco Bagnaia sont également sur la short-list, comme vient de le confirmer Ciabatti. Qui, soit dit en passant, révèle aussi que Marquez, Vinalès et Quartararo étaient ciblés, avant que les trois hommes ne déclinent finalement.

« Fin 2019, nous avons identifié trois pilotes intéressants: Márquez, Viñales et Quartararo. Maverick semblait le plus intéressé, nous avons parlé à son manager, donc Yamaha a vite bougé et n’a pas attendu la décision de Valentino Rossi«

Paolo poursuit : « Nous avons également Johann Zarco qui, bien qu’il soit sur une moto 2019, a tout notre soutien, comme l’autre pilote de l’équipe Avintia, Tito Rabat. Nous espérons voir si Johann pourra être compétitif, puis nous aurons un panorama des pilotes qui courront avec Ducati cette année. Ensuite, nous laissons une porte ouverte pour évaluer d’autres considérations. Mais les plus forts pilotes sans contrat pour 2021 sont déjà chez Ducati maintenant. »

J’ai ma moto!🥳

Merci @DucatiMotor et @DucatiFrance !

Pilote MotoGP mais avant tout passioné qui adore l’aspect pratique d’une moto sur route.

Prudence et Plaisir, à bientôt pour l’ouverture @motogp à @losailcircuit… https://t.co/pr0e9KHbcw — Johann Zarco (@JohannZarco1) February 29, 2020

Dans cette interview, l’Italien déclare aussi que, en accord avec les pilotes, la Direction attendra quatre ou cinq courses pour se faire une idée du potentiel de chacun avant d’envisager le futur de façon plus concrète. Un délai très court pour performer, surtout pour Johann Zarco, qui doit encore travailler pour être parfaitement à l’aise au guidon de la Ducati. Mais une chose est sûre, le guidon officiel est bel et bien en point de mire pour le Français…

source