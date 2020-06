Epoqu’Auto annonce son édition 2020

La 42e édition du salon de véhicules anciens Epoqu’Auto se déroulera du 6 au 8 novembre 2020. L’événement s’appuie sur ses valeurs, avec des plateaux habituels.

Le coronavirus n’empêchera pas Epoqu’Auto de se tenir, du 6 au 8 novembre 2020. Le salon de véhicules anciens annonce en effet sa 42e édition, toujours à l’Eurexpo de Lyon. Un événement placé sous le signe des valeurs incarnées par le salon.

Simca et Bentley, plateaux majeurs d’Epoqu’Auto 2020

Et cela se ressent dans le choix des plateaux. Epoqu’Auto ne propose en effet pas de changement majeur dans les expositions de cette année. Simca fait d’abord partie des plateaux principaux. Une marque française historique, dont l’itinéraire sera retracé, 40 ans après sa disparition.

Plus de 50 voitures de la marque seront disséminées sur trois plateaux dans le salon. L’organisation annonce la présence d’une Chambord Cabriolet Présidentiel 4PR75, d’un Coupé Oiseau Bleu mais aussi bien d’autres (Simca 9 Sport Coupé Figoni, 1000 Rallye 1, Talbot Samba Rallye, Bagheera, Simca 8 Sport Cabriolet, Simca-Fiat 6CV, Simca 6, Vedette Régence, Ariane,…).

L’autre plateau principal sera pour sa part dédié à Bentley. Un an après son 100e anniversaire, la firme de Crewe (ouest de l’Angleterre) prendra ses quartiers à Eurexpo pour une rétrospective. Une vingtaines de véhicules sortis d’usine entre 1924 et 2003 seront présents. Un choix expliqué par la taille imposante des différents modèles.

L’exposition dédiée à Bentley occupera le plateau prestige. Parmi les véhicules présents, notons la Bentley 3 litres Sport ou bien une 3,5 Derby Carrosserie Salmon&Sons. D’autres se joindront également au spectacle (Bentley Type R, Bentley Continental Park Ward, Bentley Speed 8 notamment).

La grande nouveauté des Tricyclecars

La principale nouveauté du salon résidera dans l’arrivée d’un plateau de Tricyclecars, voitures à trois roues. Troisième exposition phare, elle comprendra de nombreux modèles ayant pour similarité d’avoir été produit avant-guerre. Leur poids devra également être inférieur à 350 kilos, pour une cylindrée inférieure à 1100 cm3.

Le salon s’appuie en effet sur la petite taille de ces derniers pour proposer un plateau inédit et fourni. Nous sommes très heureux de proposer ce plateau aux visiteurs d’Epoqu’Auto, souligne Jean-Paul Bessy, Président des 3A (Amateurs d’Automobiles Anciennes, organisant le salon). Tout d’abord parce qu’il n’y a jamais eu de rétrospective consacrée à ce type de véhicules. Et ensuite, parce qu’ils sont très intéressants sur le plan historique, puisque la majeure partie de leur production correspond à une période bien identifiée, c’est-à-dire avant-guerre ».

Près de 800 exposants

Pour conclure le salon, les plateaux dédiés aux utilitaires et motos s’ancreront un peu plus dans Epoqu’Auto. Le premier regroupera notamment plusieurs véhicules de la marque Simca. Il se situera à proximité de l’emplacement réservé à la Fondation Berliet. Le stand réservé aux motos regroupera pour sa part une large rétrospective de deux-roues créés entre 1900 et 1940. Aucun constructeur spécifique ne sera mis à l’honneur, à l’inverse de 2019, avec Gnome et Rhône.

Les clubs de marques feront également leur apparition. Citons notamment ceux de Lamborghini et Maserati, dont les véhicules étaient respectivement célébrés en 2018 et 2019. Après Crosslé l’an passé, Autodiva reviendra pour sa part sur les grandes heures de la course automobile lyonnaise. L’espace Youngtimers, quelques 800 exposants et une vente aux enchères, le dimanche à 14 heures, complèteront enfin le salon.

Epoqu’Auto 2020, les infos pratiques

Dates et horaires

Vendredi 6 novembre – 9h00 / 21h00

Samedi 7 novembre – 9h00 / 19h00

Dimanche 8 novembre – 9h00 / 18h00

Lieu

Eurexpo (Lyon Chassieu)

Tarifs

Adultes : 15€, achat en ligne 14€ jusqu’à l’ouverture du salon

Etudiants : 11 € sur présentation de la carte d’étudiant valable pour l’année 2020/2021

Groupes (< 15 personnes) adresser un courriel à : epoquauto@les3a.com

Personne en fauteuil : gratuit et billet à 11 € pour un accompagnant

Visiteurs avec carte d’invalidité : 11€

Enfants de – de 12 ans : gratuit Parking P4 gratuit pour les véhicules de collection (de plus de 30 ans) et pour les motos