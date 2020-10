ERC, Lukyanuk gagne devant Bonato au Fafe Montelongo 2020 !

Solide leader à deux spéciales de la fin, Alexey Lukyanuk a commis une petite erreur dans l’avant dernière spéciale du Fafe Montelongo 2020. Mais le russe a su réagir dans l’ultime spéciale et augmenter son avance face à un surprenant Yoann Bonato qui termine deuxième de ce rallye très pluvieux, troisième manche de l‘ERC 2020.



ERC, de la pluie et du suspense jusqu’au bout au Fafe Montelongo 2020 !

On se souviendra du Fafe Montelongo 2020 comme un rallye où la pluie a eu un sérieux impact sur le classement mais aussi comme d’une épreuve disputée jusqu’au bout. Durant toute cette deuxième journée de course Yoann Bonato (C3 R5) et Ivan Ares (Hyundai i20 R5) se sont disputés la seconde place. Mais avant la dernière spéciale ils se sont retrouvés en mesure de remporter le rallye suite à un tête-à-queue d’Alexey Lukyanuk dans l’ES17. Ainsi, 4s7 séparaient les trois premiers.

Premier des trois à s’élancer, Yoann Bonato établit le temps de référence sur la dernière spéciale. Ivan Ares le bat quelques minutes plus tard pour 8 dixièmes. Puis, Alexey Lukyanuk égalise le temps de l’espagnol. Ce chrono lui permet de conserver la première place et de remporter ce Rallye Fafe Montelongo 2020 pour 4s6 d’avance sur Bonato. Le français conserve sa deuxième place pour un dixième seulement ! Le champion espagnol 2017 n’aura pas su battre notre double champion de France dont c’était la première sortie en ERC. Au final, c’est Oliver Solberg qui réalisera le meilleur temps de cette ES18 4s2 plus rapide que Lukyanuk et Ares ! Le malchanceux norvégien aura connu une meilleure deuxième journée, avec 3 temps scratch, mais repart du Portugal avec encore plus de retard sur Lukyanuk au championnat.

Le top 5 est complété par Grégoire Munster (Hyundai i20 R5) devant le polonais Mikołaj Marczyk qui égalise son meilleur résultat en ERC. De retour sur la C3 R5 du Saintéloc Team, Marijan Griebel échoue à 2 secondes du top 10. L’espoir allemand connait une saison difficile loin des résultats que l’on est en droit d’attendre de lui. C’est l’espagnol Surhayen Pernía (Hyundai i20 R5) qui termine dixième derrière l’autre Hyundai de Callum Devine. Le jeune espoir tchèque Erik Cais termine 7e derrière Norbert Herczig et devant l’allemand Dominik Dinkel. Erik Cais décroche son meilleur résultat en ERC tout en étant le seul pilote sur une Ford Fiesta R5 dans le top 10.

Tibor Erdi Jr remporte l’ERC2 et démontre une fois de plus l’étendue de son talent et de son expérience au volant de la Mitsubishi Lancer Evo X face à la Fiat 124 Abarth d’Andrea Mabellini.

En Junior, Josep Bassas Mas remporte sa première victoire en ERC3 devant le favori du championnat, Ken Torn.

L’ERC va prendre une pause d’un mois et devrait revenir en Hongrie début novembre.