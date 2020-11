ERC, le Rallye Islas Canarias fait le plein d’engagés. Spa annulé !

La prochaine manche du Championnat d’Europe des Rallyes, le Rallye Islas Canarias, sera la dernière de la saison. En effet, les organisateurs du Spa Rally viennent d’annuler l’édition 2020 de l’épreuve au regard de la situation sanitaire actuelle en Belgique. En tout cas, le final de cette saison 2020 s’annonce très disputé vu le nombre d’engagés !

ERC, un grand et beau final au Rallye Islas Canarias !

Le Rally Islas Canarias est donc le dernier rallye de la saison 2020 de l’ERC mais promet une belle bagarre pour cet ultime rendez-vous. La liste des engagés vient d’être publiée et offre quelques belles surprises. Ainsi, Andreas Mikkelsen est de retour après sa victoire en Hongrie sur la Skoda Fabia R5 Evo2 du Topp-Cars Rally Team. Autre engagé de marque, Adrien Fourmaux ! Le pilote M-Sport retrouvera sa Ford Fiesta R5 en guise de préparation au Rallye Monza (WRC). D’ailleurs, une belle délégation de français va faire le déplacement puisque Yoan Bonato (C3 R5) va également faire le voyage. Belle surprise que de voir Marc Amourette (C3 R5), Frédéric Roussel (DS3 R5, organisateur du Rallye des Routes du Nord) et Bertrand Pierrat (Hyundai i20 R5) participer à une manche européenne.

Les pensionnaires habituels de l’ERC sont également engagés au Rallye Islas Canarias. Avec 27 points d’avance sur Oliver Solberg, Alexey Lukyanuk (C3 R5) est tout proche d’un deuxième titre en ERC. Mais en cas de contre-performance le russe reste sous la menace du fils de Petter Solberg. Craig Breen (Hyundai i20 R5), Grégoire Munster (i20 R5), Efrén Llarena (C3 R5), Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia R5 Evo2) et le jeune tchèque Erik Cais (Fiesta R5) seront également au départ.

On note le retour du champion ERC en titre Chris Ingram ! Le britannique va disputer son premier rallye de la saison. Mais, surprise, il va venir aux Canaries au volant d’une deux roues motrices… une Renault Clio 5 !

Le Spa Rally annulé !

Pas de surprise donc, le Spa Rally comme le Rallye d’Ypres ne sera pas couru cette année. Face à l’ampleur de la pandémie de COVID-19 en Belgique les organisateurs ont préféré annuler l’épreuve dès maintenant.

Sophie Delettre, bourgmestre de Spa, explique : « Malgré l’excellent travail et tout le professionnalisme de l’entreprise DG Sport, que je tiens à féliciter et à souligner, je me suis vue dans l’obligation de demander le report du Spa Rally. La crise sanitaire que nous vivons actuellement, avec les dangers qu’elle occasionne, m’incite à la plus grande prudence. Je puis vous assurer que je suis fortement attristée de cette situation sanitaire, qui impacte l’ensemble de nos activités. Tourisme, culture et sports moteurs font intimement partie de l’ADN de notre cité thermale, et j’espère de tout cœur que nous pourrons reprendre le cours de nos vies de manière plus sereine après cette deuxième vague de l’épidémie. Il ne nous reste plus qu’à ronger notre frein jusqu’à un nouveau départ ! »

Pour mémoire le Spa Rally sera une épreuve « réserviste » pour le calendrier 2021 de l’ERC.