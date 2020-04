Esteban Ocon regrette ses batailles avec Fernando Alonso

Esteban Ocon estime que Fernando Alonso est le pilote contre lequel il a le plus apprécié de se battre. Il aimerait revoir l’Espagnol en Formule 1.

Nous avons eu la chance d’interviewer Esteban Ocon le 14 avril. Entre ses engagements en esport, le début de saison 2020 décalé et ses objectifs, le Français est également revenu sur son passé et ses bagarres en Formule 1.

Interrogé par un de nos lecteurs quant au pilote avec lequel il a le plus aimé livrer bataille en Formule 1, Esteban Ocon a déclaré qu’il s’agit de Fernando Alonso. Selon lui, l’Espagnol est un homme impressionnant, dur en piste, mais toujours propre et agréable à affronter.

« Le pilote avec lequel j’ai le plus aimé me battre, je pense que c’est Fernando Alonso. En 2017 on a eu pas mal de batailles ensemble, c’est un pilote impressionnant dans les mouvements de dépassement, les décisions qu’il faut prendre sur le moment. Il est vraiment propre à rouler et faire des batailles avec lui c’est toujours dur mais fair-play. C’est très sympa de se battre avec lui. »

Esteban Ocon aimerait revoir Fernando Alonso en Formule 1

Le pilote Renault a également estimé qu’il était « dommage que [Fernando Alonso] soit parti. Ce serait cool [de le revoir], après je ne sais pas où il en est dans son plan de carrière et ce qu’il veut faire dans le futur. Mais… pourquoi pas ! »

On se rappellera en tout cas de l’intense bataille entre le tricolore, l’Espagnol et Nico Hülkenberg lors des derniers tours du Grand Prix d’Australie 2017. Un temps à trois de front, Esteban Ocon avait finalement eu le dernier mot face à ses deux adversaires. De bons souvenirs, alors que de ces trois hommes, seul Esteban Ocon s’alignera sur la grille en 2020.