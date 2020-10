F1 Esports : Alfa Romeo verrouille la première ligne en Chine, Renault souffre

Jarno Opmeer a signé la pole position de la troisième manche de la saison 2020 des F1 Esports, en Chine, sur le jeu F1 2020. Il devance son équipier, Dani Dereznay, de quelques millièmes. Nicolas Longuet et Fabrizio Donoso sont 12e et 14e pour Renault.

Après avoir goûté à la pole position hier lors de la deuxième course, Jarno Opmeer continue sur sa lancée. Le Néerlandais a signé le meilleur temps des qualifications en Chine, sur le tracé de Shanghaï, théâtre de la troisième manche des F1 Esports. Au terme d’une Q3 extrêmement serrée, il devance son équipier, le Hongrois Dani Bereznay de 14 millièmes de seconde.

Derrière les deux hommes, Marcel Kiefer complète le top3. L’Allemand de Red Bull accuse 37 millièmes de retard sur la pole. Il devance David Tonizza, champion en titre et vainqueur de la Course 2 au Vietnam ce 14 octobre. Alvaro Carreton complète le top5, pour Williams. Un peu plus loin, le double champiob Brendon Leigh (Mercedes) a pris le 8e rang de ces qualifications.

Tout a été plus compliqué pour Renault Vitality. Après les superbes performances de Nicolas Longuet hier, l’équipe tricolore a semblé immédiatement plus en difficulté. Cela s’est confirmé dès la Q2, puisque les deux monoplaces ont été éliminés. Nicolas Longuet part donc 12e, Fabrizio Donoso est 14e.

Les deux simracers vont devoir cravacher pour remonter et sont déjà au travail afin de trouver des solutions. « Nous devons juste travailler sur un bon plan pour revenir dans le top10 » a ainsi écrit leur manager, Richard Arnaud, sur Twitter. Les deux voitures sont proches sur la grille. On peut donc imaginer qu’une vraie course d’équipe se prépare. Rappelons que Nicolas Longuet occupe actuellement le deuxième rang au classement Pilotes, derrière Jarno Opmeer. Renault est troisième du côté des Équipes.

Not the ideal scenario for sure. That Q session was something else. No one safe at any moment and again 90 thousands between the top 9 in Q2.

Everything can happen during the race. Just need to work on a good plan to get back in the top 10 👍 #F1Esports #F1

— Richard. (@liftandcoast_) October 15, 2020