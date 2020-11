F1 Esports : Ferrari en pole à Monza, avec Tonizza

David Tonizza est en pole position pour Ferrari à Monza, 9e course des F1 Esports Series 2020. L’Italien a battu le leader du championnat Jarno Opmeer de 27 millièmes de seconde en Q3.

Le champion F1 Esports en titre a frappé à Monza. Après un début de saison difficile, David Tonizza s’offre la 2e pole position de sa saison 2020, sur le circuit de Monza. Le simracer Ferrari, battu en Q1 et en Q2 par Jarno Opmeer (Alfa Romeo), a trouvé les ressources nécessaires pour renverser le Néerlandais en Q3.

Ce dernier, leader du championnat, est toutefois le grand gagnant des qualifications. Il s’élance en effet devant les Red Bull de Frederik Rasmussen et Marcel Kiefer, qui ont raté leur dernier tour lancé. Les deux hommes sont respectivement 6e et 10e. Mais la plus grosse déception est à mettre à l’actif de Daniel Bereznay (Alfa Romeo). Vainqueur ici en 2019, le Hongrois a malheureusement raté son tour en Q1 et s’élancera… dernier !

Les simracers Renault devront remonter en course

L’autre déception provient des Renault, en difficulté dans ces qualifications. Aucune des monoplaces du Losange n’a accédé à la Q3, après les bons résultats d’hier. Fabrizio Donoso et Nicolas Longuet seront respectivement 16e et 11e sur la grille. Rappelons cependant que le vainqueur de Silverstone a effectué sa première course aux F1 Esports sur ce tracé l’an passé. Espérons que cela lui permette de remonter.

Mais rien n’est encore fait pour la course, car Monza est un circuit permettant de nombreux dépassements. Ce Grand Prix, clôture du 3e event de la saison, est à suivre à partir de 20h30 sur les réseaux sociaux de la Formule 1. Automoto la Chaîne diffusera l’épreuve à partir de 22h30.

Le classement des qualifications F1 Esports à Monza

Tonizza Opmeer Bonito Huis Leigh Rasmussen Carreton Törmälä Moreno Kiefer Longuet Romanidis Haddad Biancolilla Thomé Donoso Weigang Baldwin Clay Bereznay

(Ce classement est provisoire et susceptible d’évoluer)