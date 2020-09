F1 Esports : Les circuits historiques au premier plan

Après l’annonce de la saison 2020 des F1 Esports, les organisateurs livrent le calendrier des douze manches du championnat. Ce dernier fait la part belle aux tracés historiques de la Formule 1, en gardant les circuits les plus spectaculaires. On note aussi le retour des « petits nouveaux », Zandvoort et Hanoï.

Comme l’an passée, Bahreïn ouvrira le championnat F1 Esports, avec la première course disputée le 14 octobre. Circuit comportant beaucoup de lignes droites, il devrait produire un spectacle intense. Dans un championnat ou tout se joue au pilotage, s’échapper est extrêmement difficile sur un tracé de ce genre.

La fin de saison sera marquée pour sa part par des courses virtuelles sur les circuits historiques de la Formule 1. Montréal, Spielberg, Silverstone, Spa, Monza, Suzuka, Mexico et Sao Paulo se succèderont pour conclure l’année. Un choix qui satisfait Richard Arnaud. Le manager de l’équipe Renault Vitality dans ce championnat nous confie sa satisfaction de voir des circuits spectaculaires faire partie de ce calendrier.

« Virtuel ou réel, ce sont les circuits historiques qui produisent le plus de spectacle (…) Ils sont plébiscités par tout le monde et on le voit avec le retour de la Turquie ou d’Imola au calendrier réel de la Formule 1 en 2020. Silverstone, Spa, Monza et Montréal sont présents à chaque saison depuis le début des F1 Esports. Ils sont connus pour être bien à courir. Ce serait dommage de s’en priver. »

Les nouveaux tracés de la Formule 1 se taillent également leur place dans ce calendrier du championnat virtuel. On note en effet l’arrivée de Hanoï et Zandvoort. Deux destinations que les monoplaces réelles auraient dû visiter cette année, sans l’épidémie de COVID-19.

Selon Richard Arnaud, placer ces épreuves dans le calendrier pourrait d’ailleurs être lié à ces annulations. Il s’agirait d’une sorte d’avant-goût, « de montrer en virtuel ce que cela aurait donné en réel. » Des propos nuancés quant à l’épreuve de Hanoï, qui risque selon lui d’être mouvementée…

Le championnat F1 Esports débutera le 14 octobre prochain, pour s’achever le 10 décembre. Découvrez le calendrier des douze épreuves ci-dessous :

(Premier évènement)

(Deuxième évènement)

(Troisième évènement)

(Quatrième évènement)

The 2020 F1 Esports Pro Draft is just around the corner!

Once our racers are selected on Thursday August 27, this is when and where they'll be racing in the Pro Series 🗓#F1Esports 🎮 #F1 pic.twitter.com/6jRqhJeMDZ

— Formula 1 (@F1) August 18, 2020