F1 Esports : L’Italie au sommet des premières courses

Jarno Opmeer (Alfa Romeo) et David Tonizza (Ferrari) ont chacun remporté une course aux F1 Esports ce 14 octobre. Renault a aussi brillé, notamment avec Nicolas Longuet, sur le podium de la deuxième course.

À Bahreïn, Jarno Opmeer s’est élancé de la 5e position sur la grille. Jouant à la perfection le jeu de la stratégie, il a rejoint les leaders dans les tous derniers tours pour s’imposer peu avant l’arrivée. Avec cette victoire, le Néerlandais s’impose pour la deuxième de sa carrière aux F1 Esports.

Dani Bereznay a assuré le doublé pour Alfa Romeo dans cette première course. Marcel Kiefer complétait le podium. Parti de la pole position, Nicolas Longuet a fini 5e. Le départ a été difficile et le tricolore est passé un peu tard par les stands.

L’autre pilote Renault de cette course, Fabrizio Donoso, a souffert. Parti 16e, il n’a pu faire mieux que 19e et avant-dernier. Brendon Leigh, champion 2017-2018, s’est pour sa part classé 7e. Le tenant du titre, David Tonizza, victime d’un accrochage en début de course, fermait la marche de cette première manche.

Ferrari et Tonizza se relancent au Vietnam !

La deuxième épreuve allait toutefois sourire à l’Italien. Deuxième sur la grille, le simracer Ferrari prenait rapidement la tête. Il se battait par la suite dans le groupe de tête, avec Jarno Opmeer et Nicolas Longuet.

Tout se jouait finalement dans le dernier tour. Alors devancé par Longuet, Tonizza attaquait dans la très longue ligne droite menant au virage 11. Une bataille féroce s’engageait entre les deux hommes, tournant à l’avantage de l’Italien.

Après sa difficile manche de Bahreïn, le simracer Ferrari se relançait donc à merveille. Derrière lui, Nicolas Longuet signait son premier podium après une âpre lutte pour la victoire. Jarno Opmeer, 3e, prenait de nouveau de gros points.

Brendon Leigh suivait ce trio de tête, à la 4e place. Une position occupée par Fabrizio Donoso a moment de franchir le drapeau à damier. Le Chilien terminait cependant 8e, suite à une pénalité. La grande déception venait toutefois de Dani Bereznay. Parti dernier après avoir manqué ses qualifications, le Hongrois concluait au 15e rang.

Opmeer et Alfa Romeo ont déjà de l’avance

Après ces deux courses, Jarno Opmeer occupe la tête du classement Pilotes avec 40 points. C’est déjà 12 de plus que Nicolas Longuet, 2e, et 15 de mieux que David Tonizza. Brendon Leigh est 6e avec 18 unités au compteur. Fabrizio Donoso tient le 11e rang avec 4 points. Côté Équipes, Alfa Romeo mène avec 58 points devant Red Bull (41) et Renault (32).

Rendez-vous ce 15 octobre à partir de 16h30 pour suivre les qualifications de la troisième et dernière course du premier événement, sur la chaîne Twitch de la Formule 1. Les simracers s’affronteront à partir de 20h30 en course, sur le circuit de Shanghaï.

L’épreuve est diffusée en direct en France sur Automoto la Chaîne, en Belgique sur Auvio. Vous pourrez aussi la suivre via les réseaux sociaux de la Formule 1, en anglais cette fois.

Les classements des deux premières courses F1 Esports

Bahreïn

Opmeer Bereznay Kiefer Tormala Longuet Rasmussen Leigh Moreno Carreton Blakeley Huis Baldwin Bonito Saltunc Biancolilla Thomé Haddad Weigang Donoso Tonizza

Vietnam