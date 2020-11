F1 Esports : Red Bull et Alfa Romeo intouchables en courses 4 et 5

Ce mercredi, Frederik Rasmussen s’est imposé de peu devant Jarno Opmeer à Zandvoort, avant que les deux n’inversent leurs positions au Canada. Renault confirme son statut de 3e force des F1 Esports Series 2020.

Ces 4 et 5 novembre se dispute le 2e event des F1 Esports Series 2020. Lors de cette première journée, les gamers avaient rendez-vous sur les circuits de Zandvoort puis de Montréal. Le tout pour deux courses très disputées, mais dominées par Red Bull et Alfa Romeo, devant Renault dans le top5.

Zandvoort, Rasmussen prend l’avantage en toute fin de course

En effet, au terme des qualifications, Frederik Rasmussen (Red Bull) s’élançait en pole position devant Jarno Opmeer (Alfa Romeo). Si les positions des leaders ne changeaient pas au départ, les deux Renault 3e et 4e sur la grille, reculaient en revanche. En pneus médiums, les monoplaces françaises tentaient une stratégie décalée par rapport à leurs adversaires.

Après quelques tours assez calmes, Jarno Opmeer prenait bientôt le commandement de cette course. Au 3e rang, Marcel Kiefer (Red Bull) tentait pour sa part l’undercut. Cela fonctionnait, puisqu’il ravissait la 2e place à son équipier Rasmussen. Ce dernier repassait toutefois rapidement, puis attaquait Opmeer. Le Néerlandais allait tenir jusque dans l’antépénultième tour, avant de céder à la pression du Danois.

La Red Bull s’imposait finalement, devant l’Alfa Romeo et Marcel Kiefer complétant le top3. Du côté de Renault, le bilan était plus mitigé avec la 5e place pour Nicolas Longuet et la 13e pour Fabrizio Donoso, victime d’un contact. Brendon Leigh (Mercedes / champion Pilotes 2017 et 2018) prenait la 6e place, David Tonizza (Ferrari / tenant du titre) la 11e.

Opmeer se venge au Canada

La course du Canada prenait pour sa part un tour complètement différent. Le circuit Gilles Villeneuve étant plus facile pour dépasser, les combats ne manquaient pas… mais pas en première partie de course. Au départ, Jarno Opmeer s’emparait de la tête au détriment de David Tonizza. Les deux simracers en gommes médiums contenaient leurs adversaires, équipés pour la plupart de pneus tendres.

La stratégie rentrait alors en compte, puisque ces derniers s’arrêtaient aux stands pour changer de pneus très tôt dans la course. En fin de course, Frederik Rasmussen récupérait ainsi le leadership, alors que Tonizza et Opmeer passaient chacun leur tour aux stands. Mais désormais équipés de pneus tendres neufs, les deux hommes entamaient une remontée à toute vitesse.

Si Tonizza rattrapait Rasmussen, il devait bientôt défendre face à Opmeer. Mais, victimes d’un bug, les deux finissaient par s’accrocher. L’accident qui envoyait Tonizza en tonneaux le forçait à abandonner. Dans le même temps, son adversaire poursuivait, remontait sur Rasmussen, dépassait et l’emportait. Une belle revanche après la première manche du jour.

Nicolas Longuet concluait une soirée solide au pied du podium, 4e. Fabrizio Donoso terminait pour sa part au 12e rang, en difficulté avec les limites de piste. Brendon Leigh franchissait le drapeau à damier en 17e position.

Le classement des courses 4 et 5 des F1 Esports 2020

Après ces courses, une épreuve reste encore à disputer en Autriche ce 5 novembre pour conclure ce deuxième event. Les qualifications sont à suivre à partir de 16h30, la course à 20h30, sur les réseaux sociaux de la Formule 1 et RTBF (Auvio) en Belgique. En France, Automoto la Chaîne diffuse les épreuves à partir de 22h30.

