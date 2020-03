F1 et MotoGP : Les GP d’Australie et d’Argentine sont confirmés

Dans un contexte de coronavirus incitant les autorités à des mesures drastiques, nombre d’épreuves sportives ont déjà été annulées, tandis que d’autres devraient l’être prochainement. Et bien sûr, Formule 1 et MotoGP sont largement affectées par le phénomène. Si bien qu’en deux roues, les deux premières manches (Qatar et Thaïlande) ont été annulées. Côté F1, c’est la Chine qui a été décalée. Tandis que la Malaisie pourrait aussi subir les conséquences du COVID-19.

Pas de décalage de lancement pour la Formule 1

Alors que l’on attend, chaque jour, de nouvelles annulations de Grand-Prix Moto et F1, c’est avec un certain plaisir que nous accueillons les bonnes nouvelles à savoir, les confirmations. Aussi, les organisateurs du Grand-Prix d’Australie de Formule 1 ont récemment communiqué pour maintenir l’épreuve en question. En conséquence, l’épreuve de Melbourne devrait bien avoir lieu en tant que manche d’ouverture du championnat 2020.

En MotoGP, la 4ème manche est confirmée

« L’épreuve du MotoGP en Argentine se courra normalement et restera au calendrier 2020 du Championnat du monde de vitesse. Après l’annulation des Grands Prix au Qatar et en Thaïlande et face au doute de nombreux fans argentins, Orly Terranova, PDG du groupe OSD, et Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, ont confirmé la tenue de la course prévue les 17, 18 et 19 avril 2020 à Termas de Río Hondo »

Côté MotoGP, si le doute est permis concernant la troisième manche, supposée devenir l’épreuve de lancement, c’est le quatrième Grand-Prix de l’année qui vient d’être confirmé. Dans le pire des cas, donc, la saison à venir débutera en Argentine, si le GP des Amériques venait à être annulé/déplacé. Pour rappel, cette manche aura lieu des 17 aux 19 avril prochains.