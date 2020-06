F1 : Ferrari a roulé au Mugello, les images de Vettel et Leclerc

Comme prévu, la Scuderia Ferrari a pris la piste sur le circuit italien du Mugello, ce mardi 23 juin 2020. L’occasion pour l’ensemble de la formation de s’entraîner à respecter les différentes mesures liées à la situation du coronavirus. Une sorte de répétition générale, donc, alors que Sebastian Vettel prenait la piste en premier.

Aux commandes d’une Ferrari d’il y a deux ans, Sebastian Vettel a probablement vécu un moment d’émotion, mardi dernier. Car c’est au volant de la monoplace lui ayant permis de se battre pour le titre que l’Allemand a arpenté le tracé du Mugello. Alors que sa carrière avec la Scuderia s’arrêtera d’ici la fin de l’année 2020 et que la SF71-H restera sans doute sa meilleure Ferrari. A moins que l’équipe transalpine ne surprenne cette année.

Rolling out for the first time in three months 😍 What a feeling ❤️🤩 @Charles_Leclerc #essereFerrari🔴 #BackOnTrack #WeGoAgain @MissionWinnow @MugelloCircuit pic.twitter.com/cxLBVl865k

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 23, 2020