F1 : selon Mansell, Mercedes est plus stable que Ferrari, pour Hamilton

C’est Nigel Mansell qui s’est récemment exprimé au sujet de la Scuderia Ferrari mais aussi, de Lewis Hamilton. Les deux étant intimement liés par des rumeurs, désormais calmées après la signature de Carlos Sainz. Mais comme il l’indique dans Daily Mail, le champion du monde 1992 estime que l’équipe italienne commet trop d’erreurs pour attirer l’actuel pilote Mercedes.

Ferrari : « trop d’erreurs commises », pour Mansell

« Pour moi, Ferrari était une utopie. Gagner pour Ferrari est incroyable, et j’ai beaucoup d’affection pour l’écurie, mais si Lewis veut écrire l’histoire, il trouvera probablement que Mercedes est plus stable désormais. Ferrari aurait pu remporter des titres mondiaux ces dernières années, mais malheureusement, trop d’erreurs ont été commises. Quant à Lewis, quelle opportunité il a eue à un très jeune âge ! Comme Michael Schumacher, il a eu un incroyable soutien des constructeurs pour démontrer son talent. L’histoire le retiendra comme l’un des plus grands pilotes, si ce n’est le plus grand, dans l’Histoire de notre pays. Il n’y a pas de raison qu’il ne puisse pas remporter un septième ou un huitième titre mondial avant de prendre sa retraite. »

Des propos élogieux de la part de Nigel Mansell qui reste néanmoins convaincu que le meilleur d’entre-tous est et restera Juan-Manuel Fangio. En raison, en particulier, de la dangerosité à piloter une Formule 1, à l’époque.

