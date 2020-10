Fabio Quartararo incertain en Aragon, après sa chute

Après sa très lourde chute lors des essais libres 3 du Grand-Prix d’Aragon, l’état de Fabio Quartararo n’est pas inquiétant. Néanmoins, les médecins n’ont pas encore décidé de la suite du déroulement du week-end, pour le pilote tricolore. En effet, ces derniers souhaitent juger de la situation « minute par minute » avant de prendre une décision. Laquelle sera nécessairement tardive.

Fabio Quartararo blessé mais pas encore forfait

Par ailleurs, les essais libres 4 étant dispensables, le pilote Yamaha Petronas pourrait faire l’impasse sur cette séance, toujours d’après le corps médical, qui s’est exprimé voilà quelques minutes au sujet de l’état de Quartararo : « Il a subi une lourde chute. Au centre médical, nous avons fait des radios et elles sont ressorties normales. La contusion est importante. Hier il est tombé sur la hanche droite et cette fois sur la gauche. Il a un gros hématome et il faudra voir quelle sera son évolution .Je n’exclus pas d’autres examens en fonction de la manière dont cela évolue. Il n’y a pas de fracture et nous allons traiter les tissus mous et l’ecchymose ». Nous allons suivre attentivement l’évolution. Il n’est pas obligé de participer aux EL4, nous verrons cela minute par minute »

Rappelons que les libres 4 auront lieu à 14H10 ce samedi 17 octobre 2020 tandis que les qualifications se dérouleront après 15H00.