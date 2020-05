Fast and Furious 9 : la date de sortie est officielle !

Dans l’incertitude après un nouveau report, cette-fois du à la situation mondiale liée au coronavirus, Fast and Furious 9 va finalement sortir l’année prochaine. Chose que nous savions déjà, sans connaître toutefois de date de sortie précise dans nos cinémas. Et bien c’est maintenant chose faite, la production ayant finalement tranché sur cette question.

Fast and Furious 9 : un point de corde à cibler !

Les fans innombrables de la série cinématographiques faisant la part belle au tuning, aux courses sauvages et aux acteurs/actrices sexy vont exulter ! D’autant que c’est cette semaine que Fast and Furious 9 était supposé sortir, initialement. Toujours est-il que ce neuvième épisode a été reprogrammé pour une sortie maintenant calée au 31 mars 2021. C’est à dire d’ici moins d’un an.

Rappelons que plusieurs acteurs et actrices de renom figurent au casting de la production Hollywoodienne et notamment, Charlize Theron, Vin Diesel, Jordana Brewster, John Cena et Michelle Rodriguez. Ces derniers mois, des conflits internes entre les décideurs mais aussi, les acteurs, avaient été révélés au grand jour. Mais visiblement, tout est rentré dans l’ordre avec le déconfinement progressif.

