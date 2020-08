FE : Berlin, actes 5 et 6, les horaires et programme du final

C’est un final sans grands enjeux auquel nous allons assister, dans le championnat du monde de Formule E (FE). Du moins, concernant les titres, qui ont été attribués lors de la course 4, courue dimanche dernier à Berlin. Néanmoins, toutes les places d’honneur sont encore à jouer.

FE : tout reste à faire, derrière les champions

Alors que Da Costa a été sacré dans la catégorie pilotes et que DS Techeetah est devenue championne des écuries, il reste encore un objectif à atteindre, pour l’équipe engagée en Formule E en tant que binôme depuis seulement deux saisons. Effectivement, Jean-Eric Vergne est second du classement des pilotes et sa place reste menacée par une tripotée de pilotes donc Buemi, Di Grassi et Günther. Aussi, le doublé dans ce classement serait une première pour DS et Techeetah.

Enfin, côté constructeurs, derrière l’écurie dominante, plusieurs formations peuvent toujours prétendre au sacre à savoir; Nissan eDams, BMW, Jaguar, Audi, Virgin et Mercedes. Ainsi, ces derniers disposeront de deux courses pour obtenir ce titre de vice-champion. Place aux horaires et programme TV.

Mercredi 12 août 2020

Qualifications : 14H00, en direct, sur Eurosport Player

Course 1 : 18H52, en direct sur Canal + Sport (et Eurosport 1)

Jeudi 13 août 2020

Qualifications : 14H00, en direct, sur Eurosport Player

Course 1 : 18H52, en direct sur Canal + Sport (et Eurosport 1)