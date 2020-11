Ferrari : Binotto (encore) absent à Bahreïn, faut-il s’en inquiéter ?

Alors qu’il avait déjà fait l’impasse sur le Grand-Prix de Turquie de Formule 1, Mattia Binotto (Ferrari) a annoncé qu’il serait à nouveau absent lors de la course 1 de Bahreïn. Officiellement, il s’agit pour l’Italien de pousser son équipe en coulisses, afin d’améliorer la situation. Mais certains y voient des signes d’un départ prochain…

Ferrari : Binotto sur la sellette ?

Mattia Binotto va-t-il être remercié, en fin de saison ? Nous pouvons légitimement nous poser la question, d’autant que le Team Principal de la Scuderia Ferrari tarde à convaincre. Bien que sa Direction continue de le soutenir, envers et contre tout. Toujours est-il qu’après la course d’Istanbul, l’intéressé sera à nouveau absent lors du Grand-Prix de Bahreïn de Formule 1. Information révélée sur Sky Sports et relayée en France par nos confrères de Ferrari-Chat.

« Je suis satisfait de ne pas être sur le circuit, mon rôle est d’être présent dans les moments difficiles. Je savais que la voiture s’était améliorée, ces résultats sont les bienvenus et je n’irai même pas au prochain Grand Prix. Nos pilotes ont été bons, notre voiture a progressé et ils sont plus à l’aise derrière le volant. Dans l’ensemble, nous avons vu une voiture compétitive. C’est le plus important car cela signifie que nous avons compris dans quelle direction il fallait avancer. La voiture s’est améliorée, un signe encourageant. »

Evidemment, dans le cas où son équipe enregistrerait à nouveau un bon résultat (après celui de la Turquie) à Bahreïn et en particulier Sebastian Vettel, l’opinion publique pourrait à nouveau se déchaîner contre lui. A suivre avec attention, donc…