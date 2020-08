Ferrari et Vettel, un divorce compliqué

Les relations compliquées entre Sebastian Vettel et son écurie ne sont un secret pour personne. Arrivé 7ème du Grand Prix d’Espagne, le quadruple champion du monde a de plus en plus de mal à cacher sa frustration envers la Scuderia Ferrari, avec qui il a pourtant toujours rêvé d’évoluer. Selon les informations relayées par le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport, Vettel devrait prochainement signer un tout nouveau contrat avec Aston Martin, consommant officiellement un divorce annoncé en mai dernier.

La fin d’une épopée ?

Sebastian Vettel est bien loin de ses années de gloire. Celui qui avait raflé tous les titres entre 2010 et 2013 (champion quatre fois de suite) est aujourd’hui méconnaissable. Le pilote allemand pointe à la 11e place du classement général de la saison affiché sur le site officiel Formula1 de la compétition, n’ayant décroché que 16 points seulement en 6 courses. De plus en plus d’experts pensent que Vettel pourrait, pour la toute première fois en 12 ans, être absent du top 5 final à la fin de l’année (arrivé en 8ème position en 2008). A la veille du Grand Prix de Belgique, les bookmakers évaluaient même sa cote de victoire à 101.0 seulement sur le site Betway de paris sportifs (chiffre du 22 août). Le pilote de 33 ans est cruellement en manque de rythme et de confiance depuis le début de la saison, et cela tient grandement à ses relations tendues avec sa future ex-écurie, qui semble l’abandonner de plus en plus.

Terminant à la 12e place seulement lors du GP du 70ème anniversaire le 9 août dernier, l’Allemand semblait mal à l’aise au volant de sa Ferrari sur le circuit de Silverstone. L’analyse d’après-course a révélé que le châssis de sa monoplace était défectueux en raison d’un impact sur un vibreur, mais selon la Scuderia, cela n’aurait pas eu d’incidences sur sa course. C’est avec un nouveau châssis que Vettel s’est présenté au Grand Prix d’Espagne qui arrivait le weekend d’après. Là aussi, la tension était palpable, cette fois au niveau de la communication : comme à Silverstone, Vettel s’est plaint à la radio de la stratégie choisie par son stand vis-à-vis de ses pneus.

Impressive work from Seb to nurse his tyres home 🎧 🙂 He finished P7 in Spain and won the vote for Driver of the Day 👊#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/4q6VoINp7m — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

Un rêve brisé chez Ferrari

Peut-être que sa plus grosse erreur était de vouloir imiter son idole, Michael Schumacher, en allant chez Ferrari ? Celui que l’on surnommait « Baby Schumi » a rejoint la Scuderia en 2015 dans l’espoir de récupérer son titre perdu au profit de Lewis Hamilton la saison d’avant, et de reprendre sa série là où elle s’était arrêtée un an plus tôt à 4 victoires consécutives chez Red Bull. Un objectif qu’il n’a jamais réussi à atteindre avec la célèbre écurie de Maranello. Seul point positif : il y a décroché le 42ème succès de sa carrière à Singapour, dépassant ainsi Ayrton Senna et montant sur le podium des pilotes les plus victorieux en Formule 1.

C’est l’année suivante que les choses commencent à se gâter : aucune victoire durant toute la saison 2016 et 18 mois consécutifs sans aucun succès. Malgré des remontées sur le podium les deux années d’après, 2019 sonne la fin de sa collaboration avec Ferrari lorsqu’il est dépassé par son coéquipier, Charles Leclerc. Aujourd’hui, la Scuderia n’a d’yeux que pour le Monégasque, surtout depuis l’officialisation de la fin de la collaboration entre l’écurie italienne et Vettel.

C’est un Sebastian Vettel plus démotivé que jamais qui a débuté cette nouvelle saison 2020, ne cachant pas son sentiment d’abandon et dépassé par son jeune coéquipier prometteur. Plusieurs rumeurs circulent désormais sur son avenir et sur le nom de l’écurie qui pourrait peut-être apporter un nouvel élan au champion déchu. En pôle position on retrouve Aston Martin. L’équipe engagée sous le nom de BWT Racing Point Formula One Team semble déjà avoir lancé des discussions avec le quadruple champion du monde et le site internet d’actualité F1 Actu pense même que ce n’est qu’une question de jours avant que la nouvelle soit officialisée. Reste encore à savoir qui de Sergio Pérez ou Lance Stroll cédera sa place au pilote Allemand.

La fin du championnat de Formule 1 de 2020 ira donc de paire avec les décevantes années Ferrari de Sebastian Vettel. Pourra-t-il trouver la motivation qu’il faut pour finir en beauté avant de tourner une nouvelle page dans sa carrière ?