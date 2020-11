Formule 1 : 70 ans de F1 à (re)découvrir à Noël

Disponible depuis le 3 novembre, Formule 1 : L’Histoire Officielle, de Maurice Hamilton, retrace l’Histoire de la F1 de 1950 à nos jours.

À moins d’un grand cataclysme (nous sommes 2020, tout reste possible), Noël arrivera sous peu en cette fin d’année. Et qui dit Noël dit cadeau. L’année des 70 ans de la catégorie reine du sport automobile, les choix sont multiples et les amateurs de sport auto seront, sans doute, gâtés.

Formule 1 : l’Histoire Officielle

Parmi la multitude de livres publiés cette année, ils pourront par exemple trouver sous le sapin Formule 1 : l’Histoire Officielle. Une chronique illustrée de la F1, qui retrace le championnat du monde des Pilotes, décennie par décennie. Ceci depuis le 13 mai 1950, date de la première course à Silverstone, jusque maintenant.

Pour plus de précisions, ce livre met en avant les héros de la discipline, ainsi que la croissance et la diversité de chaque saison. Les luttes pour le titre, les arrivées et départs de constructeurs mais aussi les moments clés et améliorations majeures en matière de sécurité complètent le tableau. La préface est par ailleurs signée Ross Brawn.

L’auteur, Maurice Hamilton (cela ne s’invente pas) est une sommité dans le milieu de la F1. Il a officié de 1990 à 2010 en tant que journaliste sport auto pour The Observer. L’homme a également été correspondant F1 pour BBC Radio Live et a écrit une douzaine de livres sur la F1 (dont de nombreuses biographies de pilotes et directeurs d’équipe).

Toujours en sports mécaniques, les Éditions Amphora proposeront à partir du 9 décembre Fabio Quartararo : Une saison en or. Un ouvrage d’Antoine Grenapin sur le pilote tricolore, pour un prix de 24,95€.

Informations pratiques

Maurice Hamilton

Éditions Amphora

Disponible depuis le 3 novembre (en librairies, sites e-commerce et dans certains magasins spécialisés)

272 pages

34,95 €

23×28 cm