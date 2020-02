Formule 1 : Abiteboul éteint toute polémique, Renault n’est pas en retard

Cyril Abiteboul insiste, Renault n’est pas en retard sur son programme. Le directeur de l’écurie de Formule 1 justifie la présentation sans voiture faite le 12 février à Paris.

Renault a présenté sa monoplace 2020, la R.S.20, mercredi 12 février à Paris. Enfin présenté… c’est un bien grand mot. La voiture en elle-même n’était en effet pas présente. Seuls quelques rendus de cette Formule 1 étant dévoilés, comme un avant-goût.

De quoi faire naître de nombreuses spéculations sur un éventuel retard de Renault quant à sa nouvelle monoplace. En effet, annoncer la présentation d’une voiture pour finalement en donner uniquement quelques photos… Il y a mieux comme manière de débuter une saison. Ferrari et Red Bull l’ont bien compris.

Malgré tout, Cyril Abiteboul tient, encore une fois, à rassurer quant aux capacités de Renault. Et à un éventuel délais pour la R.S.20. Le directeur français estime que le losange est dans les temps. Et il s’appuie sur la franchise pour donner du sérieux à ses propos. Comme il l’a démontré lors de son discours aux médias, le 12 février, à Paris :

« Quoi qu’il arrive, nous sommes plus dans les temps que l’an passé. Vous vous rappelez [les médias] que l’an passé, nous vous avons invité à venir à Enstone et j’ai mentionné le fait que nous étions en retard. Et c’était un fait. C’était probablement aussi quelque chose qui a impacté notre fiabilité au début, puisque lorsque vous êtes en retard, vous réagissez et essayez simplement de rattraper le train qui est déjà parti. Mais cette année, nous sommes en avance sur notre agenda. »