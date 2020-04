Formule 1 : Allison déclare sa flamme à Hamilton et son intégrité

Si Lewis Hamilton, comme n’importe quel grand champion, n’a pas été exempt d’actions peu élégantes au début de l’aventure Mercedes, il est vrai que depuis quelques années, il est bien difficile de lui reprocher son attitude, en piste comme en dehors. Une observation faite par James Allison qui, depuis son arrivée chez les gris en 2017, n’a rien à lui reprocher.

Lewis Hamilton : quelques casseroles quand même

Ce n’est sans doute pas pour rien si, il y a quelques années, Nico Rosberg avait été d’avantage égratigné (en coulisses principalement) pour ses coups fumants, face à Lewis Hamilton. Devenu plus mordant, l’Allemand avait alors mis en place plusieurs stratagèmes pour battre le Britannique et remporter sa première -et unique- couronne en Formule 1. Chacun se souviendra, en particulier, de l’épisode des qualifications de Monaco et son faux tout droit ayant provoqué la sortie des drapeaux jaunes et donc, la fin de la séance de son rival…D’ailleurs, plus tard, Toto Wolff avait confirmé que, des deux, Rosberg était bien le « bad boy ».

Pourtant, Lewis Hamilton a lui aussi manqué d’élégance dans ce duel face à Nico Rosberg, à quelques reprises. Nous pouvons évoquer notamment cet ultime Grand-Prix d’Abu Dhabi, en 2016. Ce jour-là, la seule chance d’être sacré pour l’Anglais était de voir un homme se positionner entre lui et son concurrent sur le podium. Alors Lewis a ralenti tout le monde, afin de provoquer le dépassement fatidique. Mais les autres pilotes, comme Sebastian Vettel, ont refusé de jouer le jeu. Laissant Nico et la morale (pour ce jour-là) triompher…

James admire la carrière de Lewis

Néanmoins, de manière globale, il semble évident qu’Hamilton a fait d’avantage preuve de courtoisie et de respect envers ses rivaux que nombre de champions du monde. Même si les pouvoirs sportifs ont semblé l’épargner à plusieurs reprises, dans des situations litigieuses. Chose dont il n’est pas personnellement responsable et difficile à prouver qui plus est. Voilà pourquoi James Allison encense le Britannique :

« J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui avaient la plus haute intégrité, commente Allison. Et je pense que c’est une facette qui caractérise Lewis. Il est l’un des plus anciens sur la grille aujourd’hui, mais pilote toujours comme l’un des plus jeunes. Dans une carrière marquée par plusieurs titres et victoires, vous aurez du mal à trouver un moment sur la piste où vous voyez Lewis faire quelque chose de mauvais. J’espère qu’il réussira à garder cela pour le reste de sa carrière de pilote parce que ce sont des années sans tâches. Et je pense que parmi les différents champions du monde, c’est aussi sans précédent d’avoir tout ce succès sans ombre d’une mauvaise sportivité ».