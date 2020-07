Formule 1 : Binotto serait sur la sellette, Antonello Coletta en point de mire chez Ferrari

Allons-nous, encore, assister au départ d’un Team Principal chez Ferrari, en Formule 1 ? Compte-tenu de la situation, cela serait logique, cette-fois. En effet, Mattia Binotto serait sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines, au sein de la Scuderia. Et son remplaçant désigné serait Antonello Coletta.

Ferrari : Mattia Binotto dans la difficulté

Si la rumeur du remplacement de Mattia Binotto par Antonello Coletta se confirmait, nous pourrions à nouveau critiquer le fait que, chez Ferrari, on ne recrute que des italiens, qui plus est en interne. Pourtant, les derniers titres dans la catégorie reine ont été obtenus par un certain Jean Todt. Or, on a le sentiment que la Direction du constructeur transalpin se refuse à ouvrir les écoutilles pour tenter de trouver, simplement, le meilleur homme disponible sur le marché. Dommage, car des personnes compétentes il y en a et pas uniquement en Italie.

Quoiqu’il en soit, après la fin de parcours avec Arrivabene (qui semblait pourtant incarner le Team Principal de Ferrari le plus solide, depuis le départ de Todt), Mattia Binotto n’a jamais vraiment convaincu. Entre des résultats en berne, des soupçons de triche sur le moteur, un début de saison 2020 catastrophique et des difficultés à éviter les accrochages à répétition entre ses pilotes, l’intéressé semble débordé…Alors, oui, la perspective de son remplacement parait crédible.

C’est d’ailleurs ce que pense Corriere della Sera qui avance d’ores et déjà le nom d’ Antonello Coletta, pour le remplacer. Chose qui pourrait intervenir d’ici très peu de temps, probablement avant la course de Monza.

source