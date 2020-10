Formule 1 : Binotto voit des progrès chez Ferrari

Si les progrès de la Scuderia Ferrari étaient loin d’être flagrants, en course, sur le Nurburgring, un léger mieux était tout de même à noter. Notamment en qualifications, après que Charles Leclerc soit parvenu à hisser sa Ferrari en deuxième ligne. Un quatrième chrono qui ne sait néanmoins pas transformé en excellent résultat, le dimanche. Mais, fidèle à sa nature, Mattia Binotto conserve une approche positive.

Formule 1 : Ferrari enfin sur la bonne voie ?

Lors du Grand-Prix de l’Eifel, le week-end dernier, Ferrari accueillait des nouveautés sur ses monoplaces. Et visiblement, ces évolutions ont porté leurs fruits, ne serait-ce qu’en rythme pur, sur un tour. Alors, même s’il faudra confirmer la semaine prochaine, le Team Principal de Ferrari se veut confiant.

« Je pense que nous ne nous attendions pas à une grande différence. Il s’agissait d’une petite évolution et elle complétait un package que nous avions commencé à introduire en Russie. Ce qui est positif, c’est qu’il y a eu une bonne corrélation avec ce que nous avons vu en soufflerie et à l’usine. Et cela veut en quelque sorte dire que nous allons dans la bonne direction avec la voiture. Il y aura des évolutions supplémentaires pendant le reste de la saison, qui seront importantes également. Et, pour nous, la clé est le développement de la voiture par l’équipe et, plus important, de nous assurer que la direction prise soit la bonne. »