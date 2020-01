Formule 1 : Bottas ouvert à « d’autres opportunités »

Quel que soit le jugement que l’on porte sur Valtteri Bottas et son parcours au sein du Team Mercedes en Formule 1, difficile de nier que sa position n’est pas simple. Aussi, le Finlandais pense déjà à l’après 2020, qu’il espère avec l’écurie allemande, tout en se disant ouvert à « d’autres opportunités ».

Bottas privilégie la piste Mercedes mais…

Valtteri Bottas est certainement le pilote dont le baquet est le plus envié, en Formule 1. Considéré comme un ton en-dessous des meilleurs, le Finlandais ne parvient pas à convaincre Mercedes de lui proposer des contrats de plus d’un an. Une situation que le pèse, comme il l’avait confié voilà quelques mois. Alors, sa bonne résolution de 2020 sera certainement d’amener son équipe à ne plus se poser de questions au moment du renouvellement de son contrat.

« C’est mon objectif, c’est certain, car j’aime travailler avec cette équipe. Donc je vais essayer de faire cela, c’est certain. Mais je pense que ça pourrait encore être intéressant, même de mon côté, puisque je suis en fin de contrat l’an prochain. Je regarderai si d’autres opportunités se présentent. Nous verrons l’an prochain, on ne sait jamais ce qui va se passer dans les six mois à venir. Beaucoup de choses peuvent se produire, mais ce sera intéressant. Évidemment, mon objectif est de faire que l’équipe n’ait pas à réfléchir, et espérer plus d’un an sur le contrat »

Mais dans le cas ou la firme à l’étoile décide de ne plus lui faire confiance (George Russell est sur les rangs, en plus de quelques pilotes de premier plan comme Verstappen ou, pourquoi pas, Vettel), l’intéressé sait qu’il devra regarder si d’autres opportunités se présentent pour lui. Car, son statut de pilote « de soutien » peut intéresser nombre d’équipes. Et notamment celles qui souhaiteraient engager un pilote rapide, capable de gagner, acceptant les consignes sans broncher.

Sauf que l’équation est encore à poser sur papier, Toto Wolff comme Lewis Hamilton étant toujours incertains chez Mercedes, au-delà de 2020. Et on imagine qu’en cas de départ de l’Anglais, la Direction de l’écurie en question souhaiterait conserver son second pilote. Par ailleurs, il faudra que Valtteri élève encore son niveau, cette saison, pour espérer conserver un baquet dans un top team…