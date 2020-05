BREAKING : Daniel Ricciardo chez Mclaren Mercedes en 2021

La cascade est en route ! A quelques minutes de l’officialisation de Carlos Sainz chez Ferrari en lieu et place de Sebastian Vettel, c’est au tour de Mclaren de s’exprimer. Ainsi, dans le but de pallier à la perte du pilote ibérique, la formation de Woking a décidé de faire confiance à Daniel Ricciardo. L’Australien signe donc, finalement, après une première occasion manquée fin 2018…

Daniel Ricciardo finalement chez Mclaren

Comme quoi, il était écrit que Daniel Ricciardo et Mclaren avaient un destin commun à réaliser…Souvenez-vous, fin 2018, l’Australien prenait de surprise l’équipe anglaise en refusant leur offre pour accepter celle de Renault. Mais malheureusement, le losange ne sera pas parvenu à conserver le top driver, entre une monoplace peu performante, un développement tortueux et une communication pas toujours inspirée…

Ricciardo va donc rebondir avec Mclaren et Mercedes, puisque le bloc allemand propulsera les monoplaces britanniques à partir de l’année prochaine. Et pour plusieurs saisons. Voilà de quoi, pour Daniel, rêver à nouveau de podiums après une (voire deux) saison blanche chez Renault.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a déclaré:

«La signature de Daniel est une autre étape dans notre plan à long terme et apportera une nouvelle dimension passionnante à l’équipe, aux côtés de Lando. C’est une bonne nouvelle pour notre équipe, nos partenaires et bien sûr nos fans. Je veux également rendre hommage à Carlos pour l’excellent travail qu’il a accompli pour McLaren en aidant notre plan de récupération des performances. C’est un vrai joueur d’équipe et nous lui souhaitons bonne chance pour son avenir au-delà de McLaren. »

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren F1, a commenté:

«Daniel est un vainqueur éprouvé de la course et son expérience, son engagement et son énergie seront un ajout précieux à McLaren et à notre mission de revenir en tête du peloton. Avec Daniel et Lando comme coéquipiers, je pense que nous avons deux coureurs qui continueront à exciter nos fans et à aider l’équipe à grandir.

«Carlos est un vrai professionnel, c’est un plaisir de travailler avec nous et nous continuerons à aimer courir avec lui cette année. Nous lui souhaitons tous bonne chance pour la prochaine étape de sa carrière quand il quittera McLaren. »

Est maintenant attendue, la réaction du losange, qui devrait annoncer également le nom de son nouveau pilote, prochainement.