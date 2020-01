Formule 1 : Chase Carey s’en prend à la Formule E

Chase Carey n’est pas effrayé pour la Formule 1 face à l’émergence de Formule E. Un championnat qu’il qualifie de « championnat de rue ».

On ne sait pas si Chase Carey apprécie les armes. Mais l’étasunien a récemment tiré à balles réelles sur la Formule E ! Aux commandes de la Formule 1 depuis 2017, l’homme de 65 ans ne se sent en effet pas menacé par le championnat de monoplaces électriques. Une catégorie qu’il mépriserait presque, en témoigne ses déclarations :

« Pour moi, une Formule E, c’est un véhicule qui est avant tout un vecteur social, vous savez c’est une fête de rue. Nous sommes en compétition avec tout, avec certains sports plus que d’autres, mais la F1 est une discipline unique qui combine technologie et sport et qui éveille les sens. »