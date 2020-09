Formule 1 : chez Renault, échange tendu avec Ocon, frustré à Monza

Faut-il y voir une forme d’envie de la part d’Esteban Ocon, à l’égard de Pierre Gasly ? Forcément car, ils étaient trois sur la grille de départ, en Formule 1, à vouloir succéder à Olivier Panis, 24 ans après. Mais le sort a décidé de récompenser Pierre Gasly. Au-delà de cette réalité, l’équipe Renault a peut-être loupé une occasion qui ne se représentera pas forcément, cette saison tout du moins.

Esteban Ocon remonté contre Renault

En effet, dimanche dernier en Italie, une bonne partie des équipes avaient l’opportunité de monter sur le podium et même, de gagner la course. Alors, lorsque l’on s’appelle Renault et que l’on incarne -en théorie- la troisième force du plateau sur circuits rapides et que les Mercedes et les Red Bull sont hors du coup…ça fait mal ! 6ème et 8ème avec Ricciardo et Ocon, la firme au losange a loupé une belle occasion. Surtout que trois équipes rivales ont, elles, saisi leur chance.

Chose dont le pilote tricolore était conscient, après l’arrivée du Grand-Prix d’Italie. D’où cette échange compliqué avec son ingénieur, qui a tenté de faire taire Esteban, en vain dans un premier temps :

Mark Slade : « OK Esteban, boulot fantastique, boulot fantastique. Bien joué mon gars, 8e après être parti 12e, ce n’est pas mal du tout. Daniel 6e. De nouveau de bons points pour l’équipe. Bien joué, mon pote. »

Esteban Ocon : « Ouais, compris. Je ne suis pas d’accord, je pense que nous avons complètement manqué cette course. Il y avait une immense opportunité… »

MS : « OK, ne dis rien à la radio, s’il te plaît. Ne dis rien. Nous en parlerons dans le bureau, merci. »

EO : « Non, on doit regarder en face… »

MS : « S’il te plait ! Ne parle pas… »

EO : « …la réalité… »

Cyril Abiteboul : « Esteban, ce n’est pas l’endroit ! »

EO : « OK, compris. »

On lave son linge sale en famille, voilà le message que souhaitait faire passer l’ingénieur d’Esteban Ocon, visiblement. Il n’empêche que, oui, Renault F1 est passée à côté de quelque chose, dimanche dernier. Temps mieux pour Mclaren, Alpha Tauri et Racing Point.