Formule 1 : DAS, Mercedes en sera orpheline dès 2021

Formule 1 – Nous nous y attendions et logiquement, la nouvelle est tombée. Le règlement technique de 2021 (et au-delà) ne permettra plus à l’écurie Mercedes ou tout autre Team d’utiliser un système similaire à celui du DAS, agissant sur les roues avant. Alors que l’écurie allemande pensait pouvoir s’en sortir une saison de plus (voire deux) via le gel du règlement, il n’en sera finalement rien.

Formule 1 : la Mercedes illégale, mais pas cette année

« Le réalignement des roues directrices doit être uniquement déterminé par une fonction monotone de la position rotative d’un seul volant autour d’un seul axe. En outre, les points de fixation intérieurs des éléments de suspension reliés au système de direction doivent rester à une distance fixe les uns des autres et ne peuvent se déplacer que dans la direction normale par rapport au plan central de la voiture ».

Néanmoins, en 2020, les flèches d’argent seront bel et bien autorisées à exploiter leur ingénieuse trouvaille technique. S’agit-il d’un avantage crucial, pour l’équipe allemande, face à Ferrari et Red Bull, dans la course aux victoires ? Difficile de se prononcer, l’avantage chronométrique exact ainsi conféré étant difficile à chiffrer. Toutefois, si ce dernier est en place sur la Mercedes, l’on imagine qu’il y a de bonnes raisons à cela.