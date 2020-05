Formule 1 : début de saison favorable à Verstappen et épineux pour Hamilton ?

Enfin, nous avons une vision un peu plus claire (bien que de nombreuses questions/précisions subsistent) de ce que sera la saison 2020 de Formule 1. Tout du moins, nous savons qu’elle débutera très certainement en juillet et que l’Autriche et la Grande Bretagne composeront cette première partie de calendrier. Et tout porte à croire que Max Verstappen sera en pole position pour dominer au moment du coup d’envoi.

Max Verstappen : frapper fort d’entrée ?

Maintenant que le Grand-Prix de France de Formule 1 est officiellement annulé (pas d’édition 2020, c’est confirmé), nous savons que la saison 2020 débutera en Autriche. Sauf catastrophe inattendue. Et qui dit Autriche dit Red Bull Ring à savoir, une course à domicile pour le géant de la boisson énergisante. Et pour Max Verstappen aussi, le Néerlandais étant régulièrement au-dessus du lot, sur ce circuit. Aussi, l’occasion de prendre la tête du championnat sera grande pour l’intéressé.

Et clairement, son adversaire identifié sera Lewis Hamilton. Pourquoi ? Car l’Anglais n’a jamais été à l’aise sur cette piste. Il suffit de regarder l’histoire de ce GP d’Autriche pour s’apercevoir qu’il y a été régulièrement battu par ses coéquipiers. Ainsi, Nico Rosberg comme Valtteri Bottas ont souvent fait mieux que le sextuple champion du monde de Formule 1. Alors, en débutant avec cette épreuve, le pilote Mercedes pourrait lancer son championnat dans de mauvaises conditions. Psychologiquement, c’est un élément à prendre en compte.

A potential start date for the season Formula 1 is targeting a 15-18 race season, beginning in Austria on the weekend of July 3-5 #F1 pic.twitter.com/UjBGtvDj2s — Formula 1 (@F1) April 27, 2020

Car non seulement il pourrait ne pas gagner mais sa place sur le podium devrait aussi être contestée. Comme lors des précédentes éditions. De son côté, Verstappen, en s’imposant aura donc l’occasion de prendre beaucoup de points à son adversaire. Ce qui lui permettrait de débuter l’année au sommet, chose qui donnerait un petit plus à l’ensemble de son équipe, en matière de confiance. Sachant que cette année, la Red Bull Honda sera attendue à un niveau très proche de celui de l’équipe allemande.

Autriche : 2 courses pour achever Hamilton ?

Mais les choses pourraient s’avérer encore plus bénéfiques à Max si la perspective de voir deux courses se dérouler en Autriche (le même week-end ou à une semaine d’intervalle) se confirmait. Car pour la Red Bull, ce serait peut-être 50 points d’un coup. Face à -potentiellement- moins de 30 points pour Hamilton qui, encore une fois, n’a jamais été brillant sur cette piste. Il y aura donc un gros coup à jouer pour la valeur montante de la F1…Et Bottas sera sans doute un allié de circonstance.

Red Bull Ring : où positionner Ferrari ?

Néanmoins, ces prédictions ne tiennent pas compte d’un élément qu’il est difficile d’intégrer pour le moment à l’équation, Ferrari. Car nous savons que Charles Leclerc est lui aussi très à l’aise sur ce circuit. Pourtant, nous avons de gros doutes quant aux qualités de la Ferrari, en début de saison. Principalement en raison des commentaires de la Direction et des pilotes après les tests hivernaux. Un ton un peu défaitiste et des sous-entendus laissant penser que l’équipe regardait déjà vers 2021.

Et puis, il y a cette histoire de soupçons d’irrégularités de la FIA, du côté du moteur Ferrari. Et même si la preuve n’en a pas été faite, les rouges ne pourront plus profiter de cet avantage, s’il est effectivement contraire au règlement. Cela fait sans doute partie d’un accord (confidentiel) entre les italiens et les pouvoirs sportifs. Voilà pourquoi nous avons tendance à penser que Max Verstappen dominera le (ou les…) Grand-Prix d’Autriche 2020. Bien qu’en qualifications, Valtteri Bottas pourrait incarner sa meilleure opposition. Voire en course.

Enfin avec des « si »…Alors rendez-vous au mois de juillet prochain, pour voir à quel point ce scénario hypothétique se déroulera comme « prévu ».