Formule 1 : Découvrez l’élégante Alpha Tauri 2020

Alpha Tauri a révélé sa Formule 1 2020 hier, 14 février, à Salzburg. L’ex-Toro Rosso affiche une livrée complètement revue, en noir et blanc.

Après 14 saisons sous le nom de Toro Rosso, l’équipe de Faenza entame 2020 avec un nouveau nom, Alpha Tauri. Elle a présenté sa monoplace pour la saison à venir hier, 14 février, à Salzburg. Une Formule 1 nommée AT01, faisant désormais la part belle au blanc et noir.

Daniil Kvyat conquis par sa Formule 1

Deux couleurs que l’on ne trouve que peu en Formule 1 actuellement. Daniil Kvyat semble néanmoins apprécier le mix. Lors de la présentation, le Russe s’est dit conquis par des couleurs « excellentes », notamment le blanc « très élégant ». Ceci alors qu’il teste aujourd’hui cette nouvelle Alpha Tauri, comme il l’a expliqué :

« [Aujourd’hui] je vais piloter cette voiture pour la première fois à Misano. Ce sera évidemment un moment très excitant. Puis nous passerons aux essais officiels de pré-saison à Barcelone la semaine suivante. »

L’ex-pilote Red Bull se dit évidemment impatient à l’heure de sauter dans cette nouvelle monoplace. Après une saison 2019 marquée par un podiums et des courses solides, il espère poursuivre sur la même dynamique :

« Le podium en Allemagne l’an passé était une formidable récompense pour l’équipe. Pierre a aussi eu le sien au Brésil donc c’était une année fantastique pour l’équipe. Mais mieux que deux podiums, nous avons eu beaucoup de bonnes courses cette saison. J’ai hâte d’essayer de poursuivre sur la même dynamique en 2020. Il y a eu énormément de travail derrière et je me sens personnellement préparé. »

Pierre Gasly vise de nouveaux podiums en Formule 1

Pierre Gasly, justement, a également abordé ses objectifs pour l’année à venir. Tout en avouant également être impressionné par la dimension du show préparé pour la présentation de cette voiture, à Salzbourg :

« Voir un spectacle comme celui-ci me rend très fier d’en faire partie. C’était juste une aventure incroyable avec Toro Rosso. Les deux années précédentes ont été très bonnes. Evidemment le podium au Brésil était la meilleure course de ma carrière. Bien sûr, l’objectif est de répéter ce genre de performances autant de fois que possible cette année. »

Pour sa part, le tricolore se dit intéressé de faire partie d’une équipe « à la mode ». Vêtements comme Formule 1 le passionnant, voir les deux réunis ensemble le ravit :

« C’est très excitant [de faire partie d’une marque de mode]. La Formule 1 est ce que j’aime le plus, mais la mode est aussi un monde qui m’attire. Mixer les deux ensemble est un projet très bon et fascinant. Je découvre les deux grâce à Alpha Tauri et je suis excité d’aller sur la piste, voir ce que nous pourrons faire. Comme Daniil l’a dit, nous nous dirigeons vers Misano pour un premier roulage. Puis nous aurons les essais à venir la semaine prochaine à Barcelone. »

La confiance est là, pour Franz Tost

Des tests pour lesquels Franz Tost, qui garde le poste de directeur d’équipe d’Alpha Tauri, se veut confiant. Les données récoltées en soufflerie sont très bonnes selon lui. D’autant que la voiture utilise de nombreuses pièces similaires à la Red Bull :

« Nous avons une nouvelle voiture et un nouveau nom et sommes très optimistes pour cette saison. Premièrement car la monoplace a montré de très bons résultats en soufflerie. Deuxièmement, puisque Honda et nos amis de Sakura (lieu de R&D de la marque, ndlr) ont fait de gros progrès durant l’hiver. Du côté de la performance comme de la fiabilité. Troisièmement nous avons deux bons pilotes, qui ont prouvé leur valeur l’an passé, manquant simplement la marche au milieu du podium (la 1ère, ndlr). Ils savent ce qu’ils ont à faire, maintenant. » « Nous sommes très optimistes, l’équipe fonctionne bien, nous avons un superbe partenariat avec Alpha Tauri et sommes convaincus d’aborder une excellente saison. Il y a aussi une relation de proximité avec Red Bull et ses technologies. Nous avons l’arrière complet de leur voiture, la suspension avant, la boîte de vitesses, l’hydraulique. Ce qui montre que du côté mécanique, nous sommes compétitifs. »

Des attentes plus hautes que jamais au championnat Constructeurs

En conséquence, l’Autrichien voit très haut. Pour cette saison 2020, il vise rien de moins que « le top5 au championnat Constructeurs. Nos principaux adversaires seront Renault, McLaren, Racing Point et Haas. Nous verrons pour le reste » estime-il par ailleurs.

Un objectif élevé, mais réalisable, alors que Toro Rosso sort de sa meilleure saison. Avec une 6e place dans ce championnat (son meilleur résultat, à égalité avec 2008). Mais l’année 2020 comportera une spécificité de taille. Puisqu’il faudra également gérer l’arrivée des nouvelles règles de 2021. Heureusement, le directeur d’Alpha Tauri a tout prévu :

« Nous avons commencé à travailler sur 2021 l’an passé, avec un groupe de conception chargé de concevoir un projet. Maintenant nous devons attendre jusqu’à ce que les règlements techniques soient finalisés. J’espère que ce sera le cas en mars. Et alors, de plus en plus de nos ressources seront tournées vers le projet 2021. Mais nous ne devons pas oublier 2020 et voulons développer cette voiture. Nous devons être compétitifs et montrer de bons résultats. »

Un objectif que toutes les équipes se fixent, évidemment. A voir laquelle d’entre elles s’en sortira le mieux, dans un milieu de peloton que l’on sait toujours extrêmement disputé. Les tests de Barcelone, du 19 au 21 et du 26 au 28 février seront l’occasion d’en savoir plus. Découvrez en tout cas l’Alpha Tauri sous tous les angles ci-dessous.