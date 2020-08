Formule 1 – Espagne : les horaires et le programme TV de la course catalane

Vous êtes, comme nous, littéralement accro à la Formule 1 ? Et bien, réjouissez-vous car, à peine le Grand-Prix du 70ème anniversaire terminé que celui d’Espagne se profile. Effectivement, dès vendredi 14 août prochain et jusqu’au dimanche 16 août 2020 aura lieu la course catalane, sur le circuit de Barcelone. L’occasion, peut-être, d’un nouvel acte entre Mercedes et Red Bull Racing.

G.P d’Espagne 2020 de Formule 1 : quelles heures, quelles chaînes ?

Le week-end prochain, en Catalogne, il devrait faire chaud, mais sans doute moins que ces derniers jours. Et si nous parlons températures, ce n’est pas pour vous offrir un point météo en tant que tel; mais dans le but d’évoquer les prochains débats sur la piste. En effet, à Silverstone dernier, c’est bel et bien en raison des températures élevées que Max Verstappen a battu les flèches d’argent. Alors, ce paramètre pourrait être à nouveau déterminant en Espagne…

Autrement dit, il s’agira sans doute d’un Grand-Prix intéressant -donc à suivre- permettant à quelqu’un d’autre que Mercedes de s’imposer. Alors, sans plus attendre, voici les horaires et le programme de ce G.P d’Espagne 2020.

Vendredi 14 août 2020

EL1 : 11H00, en direct sur Canal+ Décalé

EL2 : 15H00, en direct sur Canal+ Décalé

Samedi 15 août 2020

EL3 : 12H00 (midi), en direct sur Canal+

Qualifications : 15H00, en direct sur Canal+

Dimanche 16 août 2020

Départ du G.P d’Espagne : 15H10, en direct sur Canal+