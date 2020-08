Formule 1 : Ferrari et Mclaren portent réclamation face à Racing Point

Si les pouvoirs sportifs imaginaient calmer la grogne en rendant leur verdict et en appliquant une sanction de 15 points à Racing Point, ces derniers se trompaient lourdement…Au contraire, la pénalité infligée à l’équipe en question a probablement renforcé la colère des patrons d’équipe. Si bien que, en plus de Renault -qui devrait faire appel de la décision- Ferrari et Mclaren ont décidé de se lancer dans la bataille également.

Ferrari et Mclaren se joignent à la fronde

Ferrari, Mclaren, Renault, voici les trois équipes qui auront à affronter directement Racing Point, cette saison en Formule 1. Et le fait de savoir que la monoplace incriminée est illégale mais qu’elle va continuer de rouler impunément sonne comme une injustice pour celles qui ont respecté les règles. Evidemment, en toile de fond, c’est la troisième/quatrième place du classement des constructeurs qui est dans toutes les têtes.

« Nous pouvons confirmer que nous venons juste de notifier notre intention d’interjeter appel de la décision des commissaires de la FIA de ce matin concernant Racing Point » a déclaré Ferrari, par le biais d’un communiqué.

En clair, les autorités compétentes vont devoir sévir plus fort. Dans le cas contraire, de nombreuses équipes pourraient suivre le modèle Mercedes/Racing Point à l’avenir. Car payer 15 points pour disposer d’une Mercedes, Red Bull ou Ferrari B, il est certain que nombre d’équipes seraient prêtes à payer la note. Sachant qu’outre les freins, d’autres éléments de la monoplace en question seraient encore à explorer. D’autres pénalités, pour différentes pièces, pourraient donc être appliquées ces prochaines semaines. A suivre…