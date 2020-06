F1 : Ferrari rassure les espagnols, Sainz n’est pas no2

Si la quasi-totalité du globe est absolument persuadée que Carlos Sainz a été choisi chez Ferrari pour incarner le sergent idéal, le journal espagnol Marca a voulu en avoir le coeur net. Si bien que la question a été posée, sans détours, à Mattia Binotto, le Team Principal de la Scuderia. Le verdict ? Carlos dispose des mêmes chances que son coéquipier…

Ferrari : un second pilote non-officiel mais…naturel ?

Pas de contrat de pilote no2 pour Carlos Sainz, les propos de Mattia Binotto confirment donc ceux de son pilote. En même temps, pouvons-nous imaginer, en 2020, un Team Principal annoncer une telle chose ? Non. Et chez Ferrari comme ailleurs, ce genre de statut n’est que rarement officialisé. Parfois, même celui supposé endosser ce rôle ingrat n’en est pas au courant.

« Non ! » répond-il à la question fatidique. « La chose la plus importante est d’avoir deux bons pilotes. L’esprit d’équipe est important. Il doit être clair que Ferrari vient en premier. Sur la piste, il sera décidé qui sera le premier et qui sera le deuxième. Il en a toujours été ainsi, même à l’ époque de Michael Schumacher. Tout le monde a commencé au même niveau que son coéquipier. Mais dans la troisième course, il était clair qui était le numéro 1.«

C’est donc, pour Binotto, sur la piste que se décideront les choses. Alors si tel est bien le cas, on imagine que Charles Leclerc passera une année assez tranquille. Car son coéquipier aura beaucoup de choses à apprendre lors de cette première campagne. Par contre, on peut imaginer que Sainz se pliera nettement plus facilement qu’un Ricciardo -par exemple- aux consignes d’équipe, qui seront obligatoirement passées un jour ou l’autre.

Et puis Ferrari, en choisissant Carlos Sainz, pense très certainement avoir recruté un pilote rapide, fiable, aidant au développement mais pas suffisamment talentueux pour battre régulièrement Charles Leclerc. Un pilote naturellement…deuxième pilote ! Reste à savoir quelle serait la réaction de la Direction, dans le cas ou les choses ne se passeraient pas comme prévu…

