Formule 1 : Gasly joue à Call of Duty avec Leclerc, pendant le confinement

Avec cette longue et interminable trêve forcée, les pilotes de Formule 1 sont contraints de s’occuper tant bien que mal. Et du côté de Pierre Gasly, ce sont les jeux vidéo qui occupent une bonne place de son temps libre. En effet, le tricolore vient de révéler à nos confrères de Canal + qu’il jouait régulièrement en ligne, en particulier au jeu Call of Duty. Et quel est son partenaire de jeu privilégié ? Charles Leclerc, bien sûr !

Formule 1 : Gasly vs Leclerc, le duel a commencé

C’est donc, toujours, en ligne et par le biais de jeux vidéo que les pilotes de Formule 1 s’affrontent, à défaut de Grand-Prix. Et si Pierre Gasly et Charles Leclerc ne prennent pas part aux courses virtuelles organisées pour compenser l’absence de F1 « réelle », en privé, ils s’amusent entre-eux. Via un FPS online bien connu des gamers, édité par l’éditeur Activision. Ce qui confirme que les deux hommes sont liés par une réelle amitié. Du moins, tant qu’un podium n’est pas en jeu, le monégasque n’étant pas connu pour ses politesses sur la piste.

Outre les jeux vidéo, le pilote Toro Rosso (titulaire de son premier podium en Formule 1, depuis le Grand-Prix du Brésil 2019, qu’il avait terminé au second rang et classé 7ème du classement des pilotes) passe aussi beaucoup de temps devant les séries TV. Retrouvez l’interview en question, réalisée par Julien Fébreau en vidéo, sur Canal :