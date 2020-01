Formule 1: George Russell vise «le milieu de tableau»

George Russell estime que Williams fera beaucoup mieux en 2020 qu’en 2019. Le Britannique parie même sur un classement en milieu de tableau.

2019 a été une saison cauchemardesque pour Williams. L’équipe de Grove a terminé dernière du championnat, avec un seul petit point. Une unité apportée par Robert Kubica dans la tempête du Grand Prix d’Allemagne.

Bien que dominateur, l’équipier de Kubica, George Russell, n’a pas réussi à rentrer dans le top10 l’an passé. Le protégé de Mercedes, qui repartira avec la même équipe l’an prochain attend néanmoins beaucoup de 2020. Selon lui, Williams pourra se battre avec les équipes de milieu de peloton:

« Je pense que remonter dans le milieu du tableau est envisageable, mais soyons honnêtes, c’est le mieux que nous pouvons espérer. Je pense que nous allons faire un grand pas en avant la saison prochaine. Reste à savoir dans quelle mesure nos rivaux vont également progresser. Nous n’allons sans doute pas retrouver le niveau des saisons 2014 et 2015, mais nous devrions être capables d’entrer régulièrement en Q2. »

Williams repart sur de nouvelles bases

Russell assure en effet que Williams a compris ses points faibles. Une condition capitale afin de se rapprocher des équipes devant elle. Il assure que l’équipe de Grove va repartir sur de nouvelles bases:

« Ils ont compris pourquoi ils ont régressé au classement. Il n’y avait pas de corrélation entre les simulations en soufflerie et les résultats en piste. Et comme aujourd’hui, la F1 c’est 95 % de l’aéro, quand votre principal outil ne fonctionne pas, la voiture ne fonctionne pas. Mais j’ai vu tout ce qui a été accompli l’hiver dernier pour corriger ça. L’équipe a changé de philosophie, a construit de nouvelles fondations, et ça va payer la saison prochaine. »

Rappelons que depuis le début de l’ère hybride (2014), Williams n’a fait que chuter en performances. 3e du classement Constructeurs avec 320 points en 2014, puis 257 en 2015, cette dernière a fait top5 en 2016 et 2017, chutant alors à 83 points. Avant les catastrophes de 2018 et 2019, l’équipe terminant dernière. Désormais au plus bas, la chute semble au moins terminée pour Williams.