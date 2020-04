Formule 1 : GP de France, le huis-clos pour dernière chance ?

Avec l’intervention du Président de la République lundi 13 avril dernier, c’est probablement les chances de voir se dérouler le Grand-Prix de France de Formule 1 2020 qui ont été réduites à néant.

En effet, lors de son intervention télévisée, Emmanuel Macron a déclaré que, en dépit d’un déconfinement partiel à partir de la mi-mai, « Les lieux rassemblant du public : restaurants, cafés, hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées resteront en revanche fermés. Les grands festivals et événements avec public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet prochain »

Formule 1 : GP de France, le huis-clos ou le report ?

Evidemment, les événements sportifs rentrent dans cette liste. Néanmoins, une petite chance subsiste pour le Paul Ricard à savoir, une course qui se déroulerait à huis clos. Avec le manque à gagner que cela engendrerait pour la région. Aussi, on imagine que les responsables de l’épreuve française préféreront opter pour un report du Grand-Prix, histoire de faire le plein de spectateurs plus tard dans l’année. Cela éviterait aussi des remboursements difficiles à effectuer après une si longue période d’inactivité et donc, d’absence de rentrées.

Quoiqu’il en soit, après cette intervention d’ Emmanuel Macron, le communiqué officiel du Grand-Prix de France de Formule 1 ne devrait pas tarder à tomber. Rendez-vous dans les heures et/ou jours à venir, donc.

