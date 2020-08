Formule 1 : Hamilton dans l’histoire, avec le record du nombre de podiums

Alors qu’il avait égalé le record de Michael Schumacher, il y a une semaine en Grande Bretagne, Lewis Hamilton est désormais seul sur le toit du monde. En effet, le Britannique a battu, dimanche dernier en Espagne, le record du nombre de podiums obtenus en Formule 1. Une nouvelle marque désormais fixée à 156 unités.

Logiquement, Lewis Hamilton a réagi à cet événement, en tant qu’ancien fan ayant assisté au succès de Michael Schumacher en Formule 1 : Tous autant que nous sommes, nous avons grandi en regardant Michael et en rêvant d’être ici un jour. Ce qui se produit maintenant est encore mieux que ce dont je rêvais quand j’étais petit. Je suis incroyablement reconnaissant de l’opportunité que l’on me donne chaque jour. Michael était un athlète et un pilote incroyable. Je suis donc vraiment touché et honoré d’être mentionné au même niveau qu’un pilote comme lui, qu’Ayrton, que Fangio.

Prochain record en vue et égalable, celui du nombre de titres se champion du monde. Qui pourrait permettre à Hamilton d’être au niveau du pilote allemand, avec sept sacres.

The most podium’s in @f1 🤯 I can’t even begin to describe how this feels. Thank you all for your love and positivity. I want to thank everyone back at the factory, I’m so proud to be a part of this team and I hope you’re all doing well and staying safe. #StillWeRise pic.twitter.com/iY7Wc2RP21

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 16, 2020