Formule 1 : Hamilton inarrêtable, double top5 pour Renault

Lewis Hamilton s’impose sans trembler au Grand Prix de Belgique de Formule 1. Les Renault terminent 4e et 5e, Ricciardo devançant Ocon, avec le meilleur tour en course.

Alors que la pluie était annoncée, c’est un grand soleil qui surplombe le circuit de Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique de Formule 1. Il n’a aussi jamais fait aussi chaud du week-end. À voir donc si les Mercedes ou Renault parviendront à rester aussi compétitive que vendredi et samedi. Max Verstappen pourrait créer la surprise, avec le thermomètre grimpant.

Plus loin dans la hiérarchie, Carlos Sainz jette l’éponge avant même le départ. Qualifié 7e, l’Espagnol est victime d’un souci au niveau de ses échappements. La grille est également marquée par l’hommage rendu à Anthoine Hubert, décédé sur le circuit le 31 août 2019.

Hamilton et Gasly s’illustrent au départ

À l’extinction des feux, Lewis Hamilton garde la tête. Le Britannique emmène son équipier et Max Verstappen dans ses échappements. Ce dernier est extrêmement agressif pour tenter de grimper dans la hiérarchie… à tel point qu’il en oublie que Daniel Ricciardo fait de même. L’Australien manque de dépasser la Red Bull, mais reste finalement derrière.

Le départ est aussi marqué par une action exceptionnelle de Pierre Gasly. Le Normand, en gommes dures, dépasse Sergio Pérez, en tendres, dans le Raidillon ! Il se défait de Charles Leclerc quelques boucles plus tard dans la ligne droite de Kemmel. Ocon est 5e, Gasly revient sur Stroll, 7e et Romain Grosjean est au 17e rang, pour les Forces Françaises.

LAP 2/44 A stunning move from @PierreGASLY to overtake Sergio Perez through Eau Rouge 😵#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/zPrhf2VP75 — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Giovinazzi et Russell nous font peur

Alors que la gestion commence à se mettre en place, le Grand Prix est interrompu par un crash d’Antonio Giovinazzi. Le pilote Alfa Romeo se sort seul dans Campus, le virage 13. Un pneu en perdition vient percuter la gomme avant-droite de la voiture de George Russell. Suspension brisée, le Britannique doit aussi abandonner. Les deux hommes se portent heureusement bien.

La sortie du safety-car rebat en tout cas les cartes en matière de stratégie. Tous les pilotes, hormis Gasly et Pérez, s’arrêtent. Le trio de tête ne change pas, mais Gasly est désormais 4e, en durs usés. Derrière lui, plusieurs pilotes en pneus durs neufs devraient lui donner du fil à retordre. On note que chez Ferrari, les pneus n’étaient pas prêts pour l’arrêt de Leclerc. Le Monégasque descend au 14e rang. Mercedes et Renault ont en revanche effectué un parfait double-arrêt.

Au 15e tour, la relance ne change pas les positions des leaders. Lewis Hamilton se plaint toutefois d’une perte de puissance. Rien de grave, le rassure-t-on chez Mercedes. Plus loin, Kimi Räikkönen dépasse Sebastian Vettel sans même utiliser le DRS. Le Finlandais est 12e et domine les deux monoplaces de Maranello.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️ Giovinazzi comes off at Fagnes and Russell, taking avoiding action, gets taken off too. Both drivers are out of their cars. #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/2ZdDT3E6Ha — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Renault égale son meilleur résultat en Formule 1

Passée cette relance, la course s’enfonce dans la monotonie. Les trois leaders, Hamilton, Bottas et Verstappen s’échappent. Mais aucun ne parvient à attaquer le pilote devant lui. Près de 20 secondes derrière, Daniel Ricciardo est un solide 4e. Il est loin devant Albon, lui-même quelques longueurs devant Ocon.

Le seul intérêt de la course réside dans la remontée de certains pilotes passés aux stands. On pense à Leclerc ou Gasly. Le Normand qui a vu sa stratégie ruinée par la safety-car peut attraper quelques points. Il dépasse Daniil Kvyat au 37e tour, pour prendre la 10e place. La plupart des actions se déroulent toutefois dans la ligne droite de Kemmel, avec un DRS surpuissant.

Jusqu’au bout du Grand Prix, Lewis Hamilton n’est pas inquiété. Le Britannique s’impose devant son équipier et Max Verstappen. Daniel Ricciardo transforme l’essai avec une superbe 4e place et le meilleur tour pour Renault. Au terme d’une grosse bataille finale, Esteban Ocon s’empare du 6e rang, devant Alex Albon et Lando Norris.

Malgré une stratégie compliquée, Pierre Gasly prend la 8e place de ce Grand Prix, devant les deux Racing Point. Romain Grosjean termine 15e, derrière les deux Ferrari de Vettel, 13e et Leclerc, 14e. Un véritable naufrage pour la Scuderia, à une semaine de son premier Grand Prix national, à Monza. Rendez-vous du 4 au 6 septembre pour suivre cette épreuve. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto

Le classement du Grand Prix de Formule 1 de Belgique 2020

Hamilton Bottas Verstappen Ricciardo Albon Ocon Norris Gasly Stroll Pérez Kvyat Räikkönen Vettel Leclerc Grosjean Latifi Magnussen Giovinazzi (DNF) Russell (DNF) Sainz (DNS)