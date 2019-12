Formule 1: Helmut Marko réagit sur Renault

Après huit saison avec Renault, Red Bull a fait le choix de Honda comme fournisseur moteur pour la saison 2019. Une décision dictée par les problèmes rencontrés par le constructeur français, selon Helmut Marko.



Helmut Marko est revenu pour Motorsport.com sur la relation entre Renault et Red Bull. Une idylle auréolée de huit titres de champion du monde entre 2010 et 2013. Sebastian Vettel en empilant quatre chez les pilotes, Red Bull autant pour les constructeurs.

Une période dorée, avant que les deux entités ne se déchirent, à l’arrivée des V6 turbo hybride, dès 2014. Déceptions, saisons ratées et déclarations violentes ont définitivement scellé la fin de l’union, en 2019. Red Bull passant alors avec Honda.

Un choix logique pour Helmut Marko. Le responsable de l’équipe Red Bull Formule 1 invoque ainsi le manque d’implication de Renault. Le constructeur au losange pouvait mieux faire, selon lui:

« Nous avons connu des années très fructueuses avec Renault et des années très difficiles. C’est assez simple, vraiment, car au sommet, c’est comme ça que les gens pensent : on ne peut pas faire les choses à moitié. Cela s’applique également quand vous n’êtes pas complètement impliqué dans quelque chose, quand vous n’êtes pas pleinement engagé financièrement et que vous ne faites pas tout ce qui est en votre pouvoir.