F1 : Hockenheim en remplacement de Silverstone, si jamais…

Nous en parlions il y a quelques minutes à peine. Le double Grand-Prix de Grande Bretagne qui était prévu à partir de la fin juillet serait donc en passe d’être annulé. En raison de nouvelles mesures gouvernementales qui entreraient en vigueur en juin prochain. Aussi, la FIA aurait déjà validé une solution de remplacement, grâce à la piste allemande d’Hockenheim.

Hockenheim pour un double Grand-Prix également ?

Hockenheim, pour les fans de Formule 1, c’est avant-tout un excellent souvenir, avec une édition 2019 totalement débridée, remportée par Max Verstappen et ayant vu Daniil Kvyat grimper sur le podium. Et bien, en cas d’impossibilité de réaliser les deux Grand-Prix en Grande Bretagne, comme négocié avec Liberty Media, ce serait le circuit germanique qui prendrait sa place. Pour deux courses également ? A priori, oui, bien que cette dernière information soit encore à confirmer.

Mais évidemment, la candidature de l’Allemagne reste la plus sûre (avec celle de l’Autriche), cette nation ayant entamé son déconfinement bien avant la quasi-totalité des autres pays européens. Qui plus est après une vague de COVID-19 moins importante qu’ailleurs. Reste, tout de même, le risque d’une reprise des cas et la menace d’un re-confinement…Mais là encore, on imagine que la FIA aura une solution de repli à sortir de sa manche, non ?

