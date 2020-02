Formule 1 : images de Zandvoort, théâtre du GP des Pays-Bas

Cette saison, en Formule 1, plusieurs nouvelles destinations apparaissent au calendrier. Et parmi elles, le Grand-Prix des Pays-Bas. Une épreuve logiquement indispensable dans la F1 moderne, avec la montée en puissance d’un pilote local. Max Verstappen, en l’occurrence. Aussi, les travaux progressent rapidement au point que de premiers visuels ont récemment été publiés par le site officiel de la catégorie reine du sport automobile.

Formule 1 : le banking de Zandvoort, casse-tête pour Pirelli

De quoi visualiser enfin ce fameux banking, promesse d’un spectacle hors norme qui fera de cette course un événement totalement inédit, en Formule 1. En effet, pour les pilotes et les machines, il s’agira d’un défi très particulier, qui nécessitera une préparation spécifique. Mais c’est aussi et surtout pour Pirelli que le challenge à relever sera de taille. Car les gommes devront subir des charges et mouvements inhabituels.

Et chacun gardera en tête les problèmes connus par Michelin il y a quelques années. A l’occasion de ce Grand-Prix des USA 2005 si étrange au cours duquel seules six monoplaces avaient pris le départ. Trois équipes partenaires de Bridgestone qui, lui, semblait mieux préparé (sans doute en raison de son affiliation avec Firestone, alors partenaire de l’Indycar) pour affronter le banking du tracé en question. C’est, alors, Michael Schumacher qui s’était imposé devant Rubens Barichello. Seul doublé et surtout, unique victoire de Ferrari cette année-là…Ce jour-là, Tiago Monteiro complétait le podium pour ce qui fut la seule et unique troisième place de sa carrière en F1. L’histoire retiendra, aussi, la pole position de Jarno Trulli, sur Toyota.