Formule 1 – la course : Hamilton s’impose sur trois roues !!

Grand-Prix de Grande Bretagne de Formule 1 – Après plusieurs drapeaux rouges à Silverstone, c’est finalement Lewis Hamilton qui s’est imposé. Mais dans la douleur, avec une monoplace victime d’une crevaison. Moins de chance pour Bottas, contraint de s’arrêter aux stands après une crevaison également. Verstappen et Leclerc complètent le podium.

C’est sous le soleil et sur une piste sans pluie que prennent place les pilotes, à quelques minutes du départ du GP de Grande Bretagne de Formule 1 2020. Au regard de ce qu’il s’est produit samedi, en qualifications, tout le monde s’attend à une domination nette des Mercedes. Mais qu’en sera-t-il en pratique ? Max Verstappen sera-t-il en mesure de disputer la victoire à Hamilton et Bottas ? Réponse d’ici moins de deux heures. Mais à quelques minutes du coup d’envoi, coup de théâtre, Nico Hülkenberg ne sera pas au départ ! En effet, un problème mécanique met fin à ses espoirs au pire moment…

BREAKING: Nico Hulkenberg is out of the British Grand Prix and will not start Sunday’s race following an issue with his car #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/vIYEgHXmiL

Après un tour de formation, les F1 se positionnent sur la grille de départ du circuit de Silverstone. Puis, alors que les feux passent au vert, le poleman réussit son envol au même titre que Leclerc, qui passe Verstappen. Mais le Néerlandais repasse très vite. Stroll a perdu deux places. Magnussen est dehors, sorti par Albon ! Dommage, il était 11ème, après un énième bon départ. Drapeau jaune puis safety-car. Hamilton est en tête devant Bottas, Verstappen, Leclerc, Sainz, Ricciardo, Norris, Stroll, Ocon, Vettel, Gasly, Albon, Giovinazzi, Kvyat, Grosjean, Raikkonen, Russell, Latifi.

LAP 4/52

Frustration for Magnussen as he is out of the British Grand Prix following that big collision with Albon 👀

We are still running behind the Safety Car as the Haas is cleared from the track #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/6stxHQJKfY

