Formule 1 : La Ferrari 2020 lâche ses premiers rugissements

Ferrari a démarré le moteur de sa future Formule 1. L’occasion d’entendre pour la première fois le V6 italien, qui sera utilisé cette saison.

Il semblerait que Ferrari soit prête pour faire rouler sa prochaine monoplace de Formule 1. Le moteur, en tout cas, tourne parfaitement rond. L’écurie italienne l’a confirmé en dévoilant une vidéo du premier démarrage de son V6 turbo hybride.

Dans une ambiance des plus calmes, le Cheval Cabré vous invite d’abord à rentrer dans son usine. Les portes s’ouvrent alors, révélant… eh bien pas grand chose en fait. Hormis quelques mains et ordinateurs, Ferrari cache à peu près tout. Nous laissant alors nous concentrer sur le son du V6 turbo hybride italien. Retrouvez la vidéo du démarrage de la Ferrari ci-dessous.

Ferrari imite ses confrères en Formule 1, McLaren et Mercedes

En dévoilant le son de son moteur, Ferrari imite donc McLaren et Mercedes. Les deux firmes ayant fait de même un peu plus tôt dans la semaine. Avec un style différent. Mercedes ne donnant qu’une piste sonore sur un fond rempli du nom W11. La où McLaren a montré beaucoup plus de son usine et de ses mécaniciens, lors de ce petit évènement.

Rappelons en tout cas que Ferrari dévoilera sa monoplace 2020 le 11 février prochain. Une révélation théâtrale, puisque tenue au théâtre Romolo Valli de la ville de Reggio Emilia. Un lieu symbole de l’Italie, le drapeau actuel du pays y ayant été inventé.

Le Cheval Cabré prendre par la suite la direction de Barcelone et du tracé catalan pour y disputer les essais hivernaux. Ces derniers se tenant en deux sessions, du 19 au 21 février, puis du 26 au 28 du même mois.

L’occasion d’en apprendre un peu plus sur les performances, points forts et défauts de cette machine. Alors que Sebastian Vettel y avait réalisé le meilleur temps l’an passé, en 1:16.221, trois petits millièmes devant Lewis Hamilton.

Avant que la saison 2019 ne tourne rapidement à la défaveur de l’allemand et de Ferrari. L’équipe étant suspecté de triche sur son moteur, enchaînant également les gaffes aussi bien du côté des pilotes que des ingénieurs.

Gageons que 2020 sera une meilleur saison pour la firme de Maranello. Alors que Sebastian Vettel et Charles Leclerc piloteront encore les deux monoplaces. La saison de Formule 1 se lancera le week-end du 15 mars, en Australie.