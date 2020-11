Formule 1 : la météo prévoit de la pluie, sur le Grand-Prix de Turquie

Alors que le temps semblait promis à rester clair ce week-end, à Istanbul, la météo a évolué en quelques jours, semble-t-il. Effectivement, les derniers bulletins font état de probables précipitations sur le Grand-Prix de Turquie de Formule 1 2020. Cependant, selon les prévisions les plus fiables, la pluie ne serait présente qu’au moment des qualifications.

Formule 1 : de la pluie pour la Q3 ?

Si l’on se fie à la météo généralement la plus proche de la réalité -selon nous, la pluie pourrait tomber plus ou moins au moment des qualifications. Voire, même, en fin de séance. Mais compte-tenu que cette séance se déroulera tôt, il se pourrait que les monoplaces passent entre les gouttes. Par contre, dimanche, le temps devrait épargner les pilotes de Formule 1, pour la course.

Attention toutefois car d’autres sources météorologiques évoquent de possibles gouttes pour le dimanche également. A suivre avec attention.