Formule 1 : L’âge d’Alonso ? Pas un problème selon Fernando !

A l’heure où le retour de Fernando Alonso en Formule 1 se pose à nouveau, après deux saisons d’absence dans la catégorie reine, la question de son âge est sur la table…Et selon lui, ce paramètre ne représentera pas un problème, dans le cas ou le double-champion du monde de F1 ferait bien son come-back, en 2021.

Fernando Alonso explique les difficultés de Schumacher

C’est, tout du moins, ce qu’a révélé le pilote ibérique dans les colonnes d’Autosport, dans le cadre d’une comparaison avec le retour d’une autre légende, Michael Schumacher, qui avait parfois souffert avec les pneumatiques : « Michael est revenu en F1 à l’ époque de Pirelli lorsque les pneus étaient très sensibles. Nous avions développé des compétences pour prendre soin des pneus et ne pas les surchauffer et il avait plus de mal à cause de cela. En 2021, ce ne sera pas un problème pour moi« .

Puis Fernando Alonso ajoute : « Parce que les gens pensent que je méritais plus que ce que j’avais accompli – surtout ces dernières années. Dans le musée [à Oviedo], il y a des armoires avec beaucoup de trophées, mais rien récemment et cela semble un peu bizarre. Le seul problème avec les nouvelles règles est que certaines équipes pourraient les interpréter différemment des autres. Vous pouvez rejoindre une équipe qui gagne maintenant, mais s’ils font une erreur avec les régulations, les gens diront-ils que j’ai encore pris une mauvaise décision? »

Des propos qui semblent confirmer qu’Alonso pourrait bien revenir en 2021 Reste à définir avec quelle équipe, les écuries de pointes étant quasiment exclues de l’équation…