Formule 1 : le nivellement des performances, Steiner n’y croit pas

Connu pour son franc parler et son langage peu châtié Günther Steiner vient de s’exprimer sur « l’après 2020 ». C’est à dire, l’introduction d’un nouveau règlement supposé changer pas mal de choses. Et en particulier concernant la hiérarchie, que tout le monde fantasme de voir évoluer à cette occasion.

La Formule 1 de 2021, une chimère ?

Nous voilons-nous la face, tous autant que nous sommes, en croyant à une Formule 1 plus équitable, donnant sa chance aux petites équipes, en 2021 ? Peut-être. Tout du moins, nous pouvons douter que des structures autres que Mclaren ou Renault soient capables de batailler pour les podiums à partir de cette échéance. Et parmi ces équipes privées qui « aspirent à » sans trop y croire, nous trouvons Haas. Où, plus précisément, Günther Steiner :

« C’est très naïf. Cela n’arrivera pas », a-t-il déclaré dans les colonnes d’Autosport. « Je pense qu’il y a besoin d’une seconde étape dans ce plafonnement budgétaire, sans quoi ça n’arrivera pas, car je ne pense pas que les revenus financiers seront aussi bons dans le futur au point que les petites équipes puissent atteindre le plafond budgétaire. Je ne pense pas qu’une seule des petites équipes soit prête à dépenser cette quantité d’argent, car il n’y a pas de retour sur investissement, à un certain point. Bien sûr, cela devrait réduire l’écart, peut-être déjà en 2022, mais une bonne chose à faire en 2023 serait d’ajuster les chiffres, et je pense que personne ne serait contre ».

Voilà qui est tranché mais qui pourrait, aussi, faire avancer ce règlement vers quelque chose d’encore plus paritaire. Sachant que, pour en revenir Haas, la décision de poursuivre ou non en Formule 1 doit encore être prise par le grand patron…Et outre l’aspect financier, l’évolution (ou non) des performances aura son influence sur le verdict de Gene Haas.