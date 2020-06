Formule 1 : Le programme du dernier Virtual GP

Le dernier Virtual GP de Formule 1 se déroule ce dimanche 14 juin à partir de 18 heures, sur le circuit du Canada. Voici le programme, les horaires et les enjeux.

A près de trois semaines du début du championnat réel de Formule 1, la catégorie reine du sport automobile organise son dernier Virtual GP, sur le jeu F1 2019. Deux courses sont au programme, sur le tracé Gilles Villeneuve du Canada, dimanche soir. D’abord le Virtual GP lui-même, regroupant des pilotes de F1, sportifs et autres personnalités. La course F1 Esports Pro Exhibition et ses gamers pros rentreront ensuite en piste.

George Russell va célébrer son titre virtuel

Le Virtual GP débutera à partir de 19 heures, en France, pour une manche de 35 tours. Elle verra George Russell remporter le championnat non-officiel. L’Anglais profite en effet de l’absence de Charles Leclerc (retenu par les 24 Heures du Mans virtuelles) pour être sacré avant même le début de l’épreuve.

Valtteri Bottas fait pour sa part son retour dans ce championnat. Il affrontera notamment Alexander Albon, Pierre Gasly ou Nicholas Latifi. Du côté des pilotes d’autres catégories, Guanyu Zhou roulera pour Renault. David Schumacher (Racing Point), Pietro Fittipaldi (Haas), Louis Delétraz (Haas) et Callum Ilott (Ferrari) s’opposeront notamment à lui.

Diverses personnalités seront, comme toujours, de la partie. Notons la participation du chanteur de Biffy Clyro, Simon Neil. Il officiera pour AlphaTauri, tandis que le skieur freestyle Jon Olsson fera ses débuts chez Red Bull. Retrouvez tous les participants ci-dessous

Mercedes : Valtteri Bottas – Esteban Gutierrez

FDA Hublot Esports Team : Gianluca Petecof – Callum Ilott

Red Bull : Alex Albon – Jon Olsson

McLaren : Nicolas Hamilton – Benjamin Daly

Renault : Guanyu Zhou – Caio Collet

AlphaTauri : Pierre Gasly – Simon Neil

Alfa Romeo : Juan Manuel Correa – Aarav Amin

Racing Point : Anthony Davidson – David Schumacher

Haas : Pietro Fittipaldi – Louis Deletraz

Williams : George Russel – Nicholas Latifi

Ou suivre le dernier Virtual GP de Formule 1?

L’épreuve sera retransmise sur le site web et les nombreux réseaux sociaux officiels de la Formule 1. Il sera ainsi possible de la suivre depuis Facebook, YouTube, Twitch ou encore Weibo et Huya.

La course d’exhibition des gamers professionnels précédera le Virtual GP. Elle se déroulera à partir de 18 heures en France. Elle sera pour sa part disponible sur les chaînes YouTube, Twitch et la page Facebook de la F1 (dont les liens figurent dans le paragraphe précédent).

Mr. Albon meets Mr. Alpine 😉⛷@alex_albon is joined by gold medal-winning skier and YouTube sensation Jon Olsson for Sunday's race!#VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/q37t5qIgSE — Formula 1 (@F1) June 11, 2020

(crédit photo : Wolfgang Wilhelm)