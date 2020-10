Formule 1 : Le programme du Grand Prix de l’Eifel

La Formule 1 visite l’Allemagne pour le Grand Prix de l’Eifel au Nürburgring, du 9 au 11 octobre. Voici les horaires et le programme de cette onzième manche du championnat.

Pour la première fois depuis 2013, le circuit du Nürburgring accueille un Grand Prix de Formule 1. Si Sebastian Vettel s’y était imposé cette année-là, c’est aujourd’hui Lewis Hamilton qui se présente en grand favori. Leader au classement Pilotes, il compte 44 points d’avance sur Valtteri Bottas. Max Verstappen est troisième, à 33 points du Finlandais. Derrière le trio, huit pilotes se disputent la quatrième place. Seuls 24 points séparent Lando Norris, qui occupe ce rang, de Carlos Sainz, onzième.

Du côté des Equipes, Mercedes domine logiquement, 174 points devant Red Bull. En revanche, la bagarre pour la troisième place est passionnante. McLaren occupe pour l’instant ce rang, avec 106 points. Mais Racing Point et Renault, respectivement distancés de cinq et sept unités, sont loin d’avoir dit leur dernier mot.

Côté chiffres toujours, cette épreuve pourrait voir Lewis Hamilton égaler les 91 victoires en Grand Prix de Michael Schumacher. Ironie du sort, c’est aussi ce week-end que Mick Schumacher, fils du septuple champion allemand, fera ses grands débuts en F1. Il prendra le volant d’une Alfa Romeo lors des essais libres 1. Dans l’équipe italienne, Kimi Räikkönen célèbrera aussi son 324 Grand Prix en carrière. De quoi établir un nouveau record, en dépassant Rubens Barrichello sur ce plan.

Pour porter haut les couleurs françaises, on pense bien évidemment à Renault. Sur un tracé aux virages rapides et multiples lignes droites, le puissant power unit tricolore pourrait s’illustrer. De quoi permettre d’accrocher le top5 et rêver d’un podium? Daniel Ricciardo croit malheureusement peu à ce dernier?

Pierre Gasly devra pour sa part se relancer. Seulement neuvième en Russie, devancé par Daniil Kvyat (mais devant Alex Albon), le Français a besoin de remonter plus haut dans le top10. Il a les capacités et la voiture pour, il faut désormais tout mettre bout à bout. D’autant qu’il s’agit de se montrer encore plus à Red Bull, en vue de la saison 2021.

Romain Grosjean ne peut pour sa part pas compter sur sa monoplace pour se mêler au top10. Le Franco-Suisse, troisième sur ce tracé en 2013, devrait se battre en fond de classement avec les Williams et Alfa Romeo. Dans une période si difficile, gageons qu’il fera montre d’un état d’esprit aussi combattif qu’en Toscane.

Notez également que la météo pourrait jouer des tours aux pilotes ce week-end. Deux semaines après l’édition dantesque des 24 Heures du Nürburgring 2020, perturbations et pluie sont à prévoir. Avec le lot de surprises que cela inclut presque toujours. Nous vois tiendrons au courant de l’évolution des prévisions météo au cours de la semaine. Retrouvez le programme du week-end ci-dessous.

Vendredi 9 octobre

Samedi 10 octobre

Dimanche 11 octobre

